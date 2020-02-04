Россиян из Уханя поместят в карантин в Тюменской области

Граждан России и ряда других государств, которые будут вывезены из китайского города Ухань из-за вспышки инфекции, вызванной коронавирусом, на две недели отправят в карантин в Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

Тюменский сайт 72.ru сообщает, что эвакуированных разместят в санатории "Градостроитель" под Тюменью. Почему выбрано именно это место и этот регион – не сообщается. Ранее в Минздраве России говорили, что рассматриваются три возможных места для организации карантина. Тюменская область – один из двух регионов России, где ранее был выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией.

В Ухань, откуда началось распространение коронавируса, во вторник прибыл первый российский военно-транспортный самолёт. В Минобороны сообщили, что в нём находятся военные медики и вирусологи со средствами диагностики и индивидуальной защиты. При этом по данным российского посольства в Китае среди россиян, которые будут вывезены, нет заболевших.

По данным посольства, всего самолётами Минобороны из Уханя захотели эвакуироваться 132 гражданина России и несколько граждан иностранных государств – Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.