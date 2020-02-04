Россиян из Уханя поместят в карантин в Тюменской области

Граждан России и ряда других государств, которые будут вывезены из китайского города Ухань из-за вспышки инфекции, вызванной коронавирусом, на две недели отправят в карантин в Тюменской области. Об этом заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Тюменский сайт 72.ru сообщает, что эвакуированных разместят в санатории "Градостроитель" под Тюменью. Почему выбрано именно это место и этот регион – не сообщается. Ранее в Минздраве России говорили, что рассматриваются три возможных места для организации карантина. Тюменская область – один из двух регионов России, где ранее был выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией.
В Ухань, откуда началось распространение коронавируса, во вторник прибыл первый российский военно-транспортный самолёт. В Минобороны сообщили, что в нём находятся военные медики и вирусологи со средствами диагностики и индивидуальной защиты. При этом по данным российского посольства в Китае среди россиян, которые будут вывезены, нет заболевших.
По данным посольства, всего самолётами Минобороны из Уханя захотели эвакуироваться 132 гражданина России и несколько граждан иностранных государств – Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины.
- Эпидемия нового типа коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань. Вирус передается от человека к человеку и в некоторых случаях вызывает пневмонию и другие осложнения.
- Новым коронавирусом во всём мире заразились более 20 тысяч человек, не менее 427 умерли. Подавляющее большинство заболевших и умерших – жители Китая.
- Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
- Ряд стран эвакуировали своих граждан из Уханя, а также ограничили авиасообщение с Китаем. Российские власти распорядились закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке, приостановили пассажирское железнодорожное сообщение и ограничили авиасообщение. В России зафиксированы 2 случая заболевания коронавирусной инфекцией.