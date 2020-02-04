Глава МИД Турции: Сирия должна прекратить агрессивные действия

Россия должна воспользоваться своим влиянием на сирийское правительство, чтобы не допускать в дальнейшем ударов, подобных нанесённому 3-го февраля в провинции Идлиб. Тогда были убиты несколько турецких и сирийских солдат. С таким заявлением выступил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. "Сирийский режим должен незамедлительно прекратить свои агрессивные действия - именно это я высказал Сергею Лаврову", - сообщил Чавушоглу турецким журналистам в Анкаре о телефонном разговоре с главой российского МИД.



Семеро турецких солдат и один мирный житель были убиты в понедельник сирийской армией при обстреле укреплённого повстанческого гарнизона в провинции Идлиб, сообщило агентство DPA. Сирийское правительство не стало подтверждать потери.

Эскалация боевых действий в Идлибе - это серьёзная проверка прочности военных связей между Россией и Турцией, заявил во вторник председатель комитета Госдумы по международным отношениям Константин Косачёв.



Глава МИД России Сергей Лавров заявил 4 февраля, что к настоящему времени турецкая сторона не смогла выполнить обязательства, которые были призваны, как выразился министр, "разрешить проблему Идлиба в корне". Лавром ответил на вопросы "Российской газеты", которые опубликованы во вторник на официальном сайте МИД России.

Турция и Россия, союзник сирийского президента Башара Асада, в 2017 году достигли соглашения о деэскалации в провинции Идлиб. Однако, как отмечает Би-би-си, условия этого соглашения неоднократно нарушались.