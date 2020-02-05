Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное дело

Прокуратура Западного административного округа Москвы извинилась перед журналистом Иваном Голуновым за необоснованное уголовное преследование. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Иван Голунов сообщил, что ему об этом неизвестно. Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, в свою очередь, сказал, что "прокуратура ЗАО видимо внутренним голосом извинялась".
Ранее журналист "Медузы" подал жалобу на имя генпрокурора России Игоря Краснова и потребовал извинений со стороны государства за незаконное уголовное преследование.
В жалобе говорится, что извинение приносится в письменной форме не позднее чем через месяца с момента прекращения уголовного преследования. По словам Голунова, это так и не было сделано.
Генпрокуратура передала жалобу журналиста в нижестоящую инстанцию, поскольку извинения должен принести "прокурор, непосредственно надзирающий за уголовным делом". Бадамшин при этом отмечал, что надзор за делом Голунова ведет не прокуратура Москвы, а Генпрокуратура.
- Ранее Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, проводивших летом 2019 года задержание журналиста. На прошлой неделе пятеро бывших полицейских, обвиняемых по делу Голунова, были арестованы и отправлены в СИЗО. Они вину отрицают.
- Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве, а затем и арестован по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, которые полицейские якобы нашли в его рюкзаке. Журналист считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования – в частности, о похоронном бизнесе в Москве. Голунов называл имена возможных заказчиков его преследования, они были связаны с ФСБ, однако ни о каких следственных действий в их отношении не сообщалось.
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