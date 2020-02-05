Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное дело

Прокуратура Западного административного округа Москвы извинилась перед журналистом Иваном Голуновым за необоснованное уголовное преследование. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Иван Голунов сообщил, что ему об этом неизвестно. Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, в свою очередь, сказал, что "прокуратура ЗАО видимо внутренним голосом извинялась".

Ранее журналист "Медузы" подал жалобу на имя генпрокурора России Игоря Краснова и потребовал извинений со стороны государства за незаконное уголовное преследование.

В жалобе говорится, что извинение приносится в письменной форме не позднее чем через месяца с момента прекращения уголовного преследования. По словам Голунова, это так и не было сделано.

Генпрокуратура передала жалобу журналиста в нижестоящую инстанцию, поскольку извинения должен принести "прокурор, непосредственно надзирающий за уголовным делом". Бадамшин при этом отмечал, что надзор за делом Голунова ведет не прокуратура Москвы, а Генпрокуратура.