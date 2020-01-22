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Иван Голунов потребовал извинений от государства за преследование

Журналист Иван Голунов

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Журналист "Медузы" Иван Голунов подал жалобу на имя Генпрокурора России Игоря Краснова и потребовал извинений со стороны государства за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката "Правозащиты Открытки" Сергея Бадамшина.

В жалобе говорится, что извинение приносится в письменной форме не позднее чем через месяца со момента прекращения уголовного преследования. По словам Голунова, это так и не было сделано. "Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства," - говорится в тексте жалобы.

Ранее Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, проводивших летом 2019 года задержание журналиста.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве, а затем и арестован по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, которые полицейские якобы нашли в его рюкзаке. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили.

В защиту Голунова поднялась мощная общественная кампания. В итоге экспертиза выявила, что наркотики, найденные у него, не могли ему принадлежать. Дело против Голунова прекратили, журналиста освободили, а полицейских, причастных к задержанию сотрудника "Медузы", уволили. Однако долгое время потерпевший не мог добиться возбуждения против них уголовных дел.

Одна из мастерских проекта. Фото: Светлана Кожуханова
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Голунов считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования – в частности, о похоронном бизнесе в Москве. Журналист называл имена возможных заказчиков его преследования, они были связаны с ФСБ, однако в отношении них никаких следственных действий до сих пор не проведено.

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