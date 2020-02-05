Бывший обвиняемый по "московскому делу" подал иск о реабилитации

Бывший обвиняемый по "московскому делу" Владислав Барабанов обратился в Тверской суд с требованием компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В иске говорится, что некурящий вегетарианец Барабанов месяц находился в СИЗО в одной камере с курящими людьми без соответствующего питания, а условия в изоляторе не были удовлетворительными.

"Мы указали на то, что Владислав испытал страдания от того, что был неправосудно помещен под стражу, не мог заниматься общественно-политической деятельностью", – рассказал "МБХ медиа" адвокат Дмитрий Захватов.

Сумма запрошенной компенсации составила 1 миллион 212 тысяч 318 рублей. Владислава Барабанова задержали 27 июля на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Его обвиняли в участии в массовых беспорядках (ч. 2. ст. 212 УК).

С 3 августа Барабанов находился в СИЗО как подозреваемый. 3 сентября дело в отношении него и ещё четырёх человек, которые проходили по "московскому делу", было прекращено.

Всего на летних акциях протеста за честные выборы задержали более тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Несколько человек приговорили к реальным срокам по обвинению в применении насилия к полицейским (ст. 318 УК).