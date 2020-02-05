Прокуратура требует признать экстремистским движение "Башкорт"

Прокуратура Башкортостана обратилась в Верховный суд республики с иском о запрете деятельности общественной организации "Башкорт". В ведомстве требуют признать оппозиционное движение экстремистским. Члены организации называют это попыткой запугивания, сообщает "Коммерсант".

Предварительное рассмотрение иска назначено на 7 февраля. Прокуратура считает незаконными народные сходы йыйыны, которое проводит движение. В ведомстве считают, что мероприятия используются "для призывов к экстремистской деятельности", а в массовых акциях участников были обнаружены "признаки возбуждения ненависти либо вражды". В случае если суд встанет на сторону прокуратуры, члены организации намерены продолжить деятельность под другим названием.

Одна из главных претензий со стороны ведомства - это участие в "Башкорте" старейшин Сагита Исмагилова, Фанзиля Ахметишина и Айрата Дильмухаметова, которые ранее были осуждены по экстремистским статьям.

Члены организации утверждают, что инициатором обращения прокуратуры в суд был глава региона Радий Хабиров. По мнению активистов, их преследуют за убеждения и выступления против власти. В администрации Хабирова эти заявления назвали необоснованными.

Давление на организацию якобы началось после съезда в защиту горы Куштау в конце июля 2019 года. Руководство Башкортостана передало территорию горы "Башкирской содовой компании" для добычи известняка. Активисты выступили против этого из-за того, что на горе находятся редкие виды животных и растений из Красной книги республики.

Ранее руководителей "Башкорта" неоднократно под разными предлогами задерживали на акциях в Уфе.