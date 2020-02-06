В Мосгордуму внесён проект амнистии осужденных за летние протесты

В Московскую городскую думу внесен проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Его авторами наряду с представителями партий "Справедливая Россия", "Яблоко" и КПРФ являются оппозиционный политик Дмитрий Гудков и гражданский активист Егор Жуков. Они предлагают освободить от наказания всех осужденных за неоднократное нарушение закона о митингах и за участие в согласованных и несогласованных акциях протеста.

По словам правозащитника Льва Пономарева, в проекте указаны "абсолютно новаторские" категории граждан, которые могут попасть под амнистию.

В "Единой России" считают инициативу "политической, а не гуманистической". В других фракциях мнения разделились.

После летних митингов в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых, с некоторых обвинения сняли. Реальные и условные сроки, а также штрафы получили не менее 20 человек. По так называемой "дадинской статье" за неоднократное участие в несогласованных акциях четыре года колонии получил Константин Котов. К пятилетнему сроку за твит "о детях Росгвардейцев" суд приговорил Владислава Синицу. Согласно тексту проекта, внесенного в Мосгордуму, в случае амнистии они получат возможность выйти на свободу.

Объявление амнистии в России является прерогативой Государственной думы. Если московский парламент поддержит проект постановления, документ от его имени может быть внесен в Госдуму.