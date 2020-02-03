Генпрокуратура попросила снизить срок Константину Котову до года колонии

Генеральная прокуратура России попросила кассационный суд снизить срок лишения свободы для оппозиционного активиста Константина Котова с четырёх лет до одного года.

Как сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт, в понедельник прокуратура официально обжаловала приговор и апелляционное постановление. При этом она подчеркнула, что будет продолжать добиваться полного оправдания своего подзащитного и прекращения уголовного дела, возбуждённого против него, "за отсутствием состава преступления".

Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги".

Радио Свобода публиковало видео, из которого ясно, что в этот день активист только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Он ничего не скандировал, никаких плакатов в его руках не было. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу. 5 сентября 2019 года активист был осуждён на четыре года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митинга.