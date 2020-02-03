Генпрокуратура попросила снизить срок Константину Котову до года колонии

Генеральная прокуратура России попросила кассационный суд снизить срок лишения свободы для оппозиционного активиста Константина Котова с четырёх лет до одного года.
Как сообщила адвокат Котова Мария Эйсмонт, в понедельник прокуратура официально обжаловала приговор и апелляционное постановление. При этом она подчеркнула, что будет продолжать добиваться полного оправдания своего подзащитного и прекращения уголовного дела, возбуждённого против него, "за отсутствием состава преступления".
- Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий. С марта по август прошлого года его неоднократно задерживала полиция – в частности, на акциях в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Последний раз Котова задержали 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги".
- Радио Свобода публиковало видео, из которого ясно, что в этот день активист только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Он ничего не скандировал, никаких плакатов в его руках не было. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу. 5 сентября 2019 года активист был осуждён на четыре года лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митинга.
- Неделю назад Конституционный суд России вынес определение о необходимости пересмотреть судебные решения по делу Котова. В нём суд сослался на принятое им в 2017 году решение по делу другого активиста, Ильдара Дадина, который был осуждён по той же, что и Котов, статье. Тогда КС пояснил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил проведения митинга может применяться только в том случае, если у обвиняемого был злой умысел, он нанёс существенный ущерб ценностям, охраняемым Конституцией, или гражданам. После этого Верховный суд России отменил приговор Дадину и прекратил против него уголовное дело, признав за активистом право на реабилитацию. Правозащитники указывали на дело Дадина как на прецедент, утверждая, что приговор Котову незаконен и должен быть отменён.
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