МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

Российские и турецкие военные специалисты погибли в сирийском Идлибе в результате атак террористов в середине января. Об этом сообщил МИД России. В сообщении МИД сказано, что российские и турецкие военные специалисты погибли в боях с группировкой "Хейат Тахрир аш-Шам". Число погибших и обстоятельства не раскрываются.
Информация о гибели четырёх сотрудников спецназа ФСБ в Сирии появилась в начале февраля. Так, "Коммерсант" сообщал, что в ФСБ подтвердили гибель по крайней мере одного офицера — это уроженец Тамбовской области лейтенант Всеволод Трофимов.
О гибели сотрудников ФСБ в Сирии написало также издание Baza. По его данным, автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки бойцов вооружённой оппозиции и были убиты. Baza не пишет о том, откуда у издания эта информация.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выяснила, что по крайней мере некоторые из офицеров, имена которых видны на подписях к фото, действительно служили в ФСБ. Она также сообщила, что во вторник выпустит расследование о деятельности сотрудников ФСБ в Сирии. При этом подтверждений гибели российских офицеров из других источников у CIT пока нет.
- Центр специального назначения ФСБ — единственное подразделение в составе спецслужбы, которое непосредственно задействовано в боевых действиях и в контртеррористических операциях. Также бойцы ЦСН ФСБ обеспечивают поддержку оперативникам при проведении обысков.
- В начале февраля 2018 года стало известно об авиаударе международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли российские наемники — по неподтвержденным данным, до 200 человек — наемников из "группы Вагнера".
- На северо-западе Сирии – в провинции Идлиб и к западу от города Алеппо – силы президента Башара Асада при поддержке российских военных ведут сейчас наступление на отряды вооружённой оппозиции. Сообщается о кровопролитных столкновениях, в которых ежедневно гибнут десятки людей, в том числе мирные жители.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в воскресенье в Идлибе погибли турецкие военные при обстреле силами Асада их наблюдательного пункта. По последним данным, число погибших турецких военных достигло шести. По слова Эрдогана, турецкие военные нанесли ответные удары по сирийским правительственным войскам и нанесли им большие потери. Анкара предупредила, что будет рассматривать сирийских военных, которые приближаются к наблюдательным пунктам турецкой армии, как врагов. Минобороны России заявило, что турецкие военные попали под обстрел, поскольку не предупредили о своих перемещениях, но Турция это отрицает.
- Формально в Идлибе было заключено перемирие под гарантии Турции и России, которые развернули свои наблюдательные пункты. Однако оно не соблюдается. Турция обвиняет в его срыве силы Асада и Россию, а официальные Дамаск и Москва – вооружённые группировки, которые они называют террористическими.
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