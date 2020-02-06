МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

Российские и турецкие военные специалисты погибли в сирийском Идлибе в результате атак террористов в середине января. Об этом сообщил МИД России. В сообщении МИД сказано, что российские и турецкие военные специалисты погибли в боях с группировкой "Хейат Тахрир аш-Шам". Число погибших и обстоятельства не раскрываются.

Информация о гибели четырёх сотрудников спецназа ФСБ в Сирии появилась в начале февраля. Так, "Коммерсант" сообщал, что в ФСБ подтвердили гибель по крайней мере одного офицера — это уроженец Тамбовской области лейтенант Всеволод Трофимов.

О гибели сотрудников ФСБ в Сирии написало также издание Baza. По его данным, автомобиль подорвался на фугасе, после чего раненые бойцы попали в руки бойцов вооружённой оппозиции и были убиты. Baza не пишет о том, откуда у издания эта информация.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team выяснила, что по крайней мере некоторые из офицеров, имена которых видны на подписях к фото, действительно служили в ФСБ. Она также сообщила, что во вторник выпустит расследование о деятельности сотрудников ФСБ в Сирии. При этом подтверждений гибели российских офицеров из других источников у CIT пока нет.