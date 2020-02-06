ЕСПЧ принял семь жалоб интернет-журнала "7x7" на штрафы за публикации

Европейский суд по правам человека принял семь жалоб редакции интернет-журнала "7x7" на штрафы за публикации. ЕСПЧ проверит обоснованность применения санкций Об сообщает "7х7" со ссылкой на юриста Тумаса Мисакяна.

Суд объединил в одно производство четыре жалобы, подготовленные им, и три жалобы, которыми занимались юристы воронежского Центра защиты прав СМИ.

Жалобы коммуницированы по статье о свободе выражения мнения. Суд задал правительству России уточняющие вопросы, на которые надо ответить до 25 мая.

В июне 2018 года интернет-журнала "7x7" оштрафовали на 800 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. Поводом стало интервью члена Либертарианской партии Михаила Светова о легализации марихуаны. Главного редактора "7х7" Софью Крапоткину дополнительно оштрафовали на 40 тысяч рублей. По версии экспертов Роскомнадзора, Светов в интервью "рассуждает о легализации наркотиков, высказывает личное мнение о том, что наркотики должны быть доступны". Адвокат защищавший "7×7", указывал, что слова Светова о наркотиках не подпадают под определение пропаганды, сформулированное в законе. Он не сообщал ни о способах изготовления и использования наркотиков, ни о том, как их достать, а только высказывал личное мнение.

Деньги на оплату штрафа за сутки собрали читатели и блогеры "7x7" .