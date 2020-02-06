"Союз" с экипажем МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане. На Землю вернулись россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и гражданка США Кристина Кук –участники 61-й экспедиции.

Кук поставила рекорд по длительности космического полёта среди женщин. Она пробыла в космосе 328 дней. Предыдущий рекорд, установленный в 2017 году, принадлежал американке Пегги Уитсон. Продолжительность её полёта составила 288 дней.

Пармитано и Скворцов провели в космосе 201 день.

Капсула корабля приземлилась в Казахстане, примерно в 150 километрах от города Жезказгана. Работу на околоземной орбите продолжит экипаж в составе российского космонавта Олега Скрипочки и американских астронавтов Джессики Меир и Эндрю Моргана.