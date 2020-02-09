Свое "Междуморье". Зачем объединяются ультраправые Украины и Хорватии

В 2015 году тогда победивший на выборах президент Польши Анджей Дуда заявил об идее создания партнерского блока стран, расположенных между Адриатическим, Балтийским и Черным морем. Одновременно с такой же инициативой выступила его хорватская коллега Колинда Грабар-Китарович. Идея "Междуморья" как альянса государств для защиты Польши и других стран Европы от российской экспансии принадлежит князю Адаму Ежи Чарторыйскому. Позднее, в межвоенный период, сторонником Балто-Черноморского союза был первый глава возрожденного Польского государства Юзеф Пилсудский.

Каждый из этих политических деятелей вкладывал в идею "Междуморья" свой смысл. В современной версии появилась "Инициатива трех морей", объединяющая 12 стран – членов Евросоюза. При этом на первом саммите в Дубровнике говорилось о возможности партнерских отношений не только для стран ЕС, но и их соседей, расположенных на побережье трех морей. В июле 2017 года саммит инициативы в Варшаве посетил Дональд Трамп, который назвал неформальное объединение интересной инициативой и сказал, что "Междуморье" обеспечит свободу и безопасность от давления извне".

"Инициатива трех морей" не претендует на соперничество с ЕС, она скорее призвана объединить страны, развитие и историческое прошлое которых отличается от стран Западной Европы. Среди стран, объединившихся в ее рамках пока в основном для развития энергетики и транспорта, есть лишь одно государство, которое вступило в ЕС еще в ХХ веке, – это Австрия.

При этом изначально идея "Междуморья", которую развивал Пилсудский, включала объединение в союз территорий, на которых находятся современные Белоруссия, Литва, Польша, Украина и часть России. Украинские ультраправые подхватили эту идею в 2016 году. О намерении развивать отношения с соседями тогда заявил лидер украинской партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. "Междуморье", или "Интермариум", рассматривается украинскими националистами как альтернатива одновременно и Таможенному союзу, и ЕС. В последние годы партия стала налаживать связи с теми крайне правыми в Европе, кто не заявляет о своей дружбе с поддержавшими агрессию Москвы в отношении Украины подобными движениями в России. Украинским ультраправым удается тесно общаться в основном с маргинальными ультраправыми группами и не входящими в парламент партиями от Польши до Германии и Финляндии. Но в Хорватии они начали сотрудничество с местными депутатами и европарламентариями.

Год назад в соцсетях в группе поддержки инициативы "Интермариум", как ее называют украинские правые, были опубликованы фотографии со встречи в хорватском парламенте ветерана полка "Азов" и уроженца Загреба Дениса Шеллера с депутатом, бывшим генералом армии Хорватии Желько Гласновичем, депутатом Хрвое Зекановичем и Иваном Вукоя, заместителем руководителя загребского отделения Хорватской консервативной партии и сотрудником Института социальных и политических исследований боснийского города Мостар (половину населения в Мостаре составляют хорваты. – Прим. РС). В посте в фейсбуке указано, что коалиция хорватских ультраправых партий, которая координируется Иваном Вукоя, принимает участие в подготовке к следующей конференции инициативы "Интермариум".

В 2019 году планировалось проведение четвертой международной конференции в Загребе. До этого "Интермариум" обсуждали в Киеве. Несмотря на то что загребская встреча широко анонсировалась в соцсетях, даже было объявлено, что на ней собираются обсуждать формирование международного легиона, она так и не состоялась.

При этом представители "Национального корпуса" в прошлом году как минимум дважды приезжали в Загреб пообщаться со своими хорватскими единомышленниками – депутатами, политическими активистами и интеллектуалами, близкими к этноцентристской Хорватской партии права. Почетный председатель этой партии – Ружа Томашич – в 2019 году повторно избрана депутатом Европарламента от Хорватии. Незадолго до выборов в мае прошлого года, на которых она одержала победу, Томашич оказалась в центре политического скандала: она заявила, что симпатизирует лидеру партии усташей Анте Павеличу. Хорватская газета "Новости" в мае опубликовала стихи Томашич, посвященные Павеличу, написанные в 1980-х. В годы Второй мировой войны Павелич возглавлял режим марионеточного по отношению у нацистской Германии "Независимого государства Хорватия", совершивший множество преступлений против человечности – прежде всего против сербов, евреев и цыган, проживавших на подконтрольной ему территории.



Другой участник встречи с ветераном "Азова" Желько Гласнович – депутат хорватского парламента с 2016 года и бывший генерал. Во время конфликтов на территории бывшей Югославии Гласнович служил в составе Хорватского совета обороны, который участвовал в операции "Буря", резко изменившей этническую картину нынешней Хорватии. В 2018 году Гласнович был почетным гостем на партийном конгрессе ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ) в городе Бюдинген. Он тогда заявил, что разделяет мировоззрение НДПГ.



О второй встрече с хорватскими политиками в Загребе "Национальный корпус" тоже написал в фейсбуке. Там говорится, что помощник Ружи Томашич – секретарь Консервативной партии Хорватии Марко Миланович Литер, а также Денис Беванда и Иван Вукоя провели в здании хорватского парламента встречу с представителями "Национального корпуса" – заместителем Андрея Билецкого и председателем "Национального корпуса" Николаем Кравченко, его помощником по международным делам Артемом Болюхой и международным секретарем "Национального корпуса", координатором "Интермариума" Оленой Семенякой. На встрече также присутствовали директор отделения политологии старейшего хорватского просветительского общества "Матица хорватская" Юре Вуич, бывший советник в хорватском МИД, Томислав Сунич и первый заместитель руководителя Европейского конгресса украинцев Славко Бурда. На встрече также был и Денис Шеллер как главный посредник между хорватскими и украинскими правыми.

Хорватская связь

"Понятно, что в Европейском союзе все решения диктуют большие силы. Основная идея "Междуморья" – создать Европу суверенных государств, которые будут самостоятельно решать свою судьбу. Наша цель – вернуть Европу на истинный путь", – рассказывает Денис Шеллер, ветеран, воевавший в украинском полке "Азов". 44-летний Шеллер, уроженец Загреба, служил там четыре года. В 2016 году за свой вклад он даже получил негосударственный орден "Народный герой Украины". "Я не могу сказать, за что я получил эту награду и где сражался. Везде, где был "Азов", был и я", – говорит он.

"Азов" сейчас – полк специального назначения, который входит в состав Национальной гвардии Украины. Создавался он в мае 2014 года как добровольческий батальон, согласно решению министерства внутренних дел Украины о создании специальных подразделений милиции для охраны общественного порядка. Костяк батальона тогда составляли участники двух общественных организаций – "Автомайдан" и "Патриот Украины". Командиром был назначен лидер последней Андрей Билецкий, который, по мнению Вячеслава Лихачева, исследующего украинские правые движения, ранее отстаивал "первичность расового вопроса". Билецкий затем перестал быть командиром "Азова" и создал гражданский корпус "Азов", превратившийся в партию "Национальный корпус". В начале июня 2014 года в батальоне было 20 иностранцев: граждане России, Италии и нескольких скандинавских стран. Из-за подозрений в том, что служба в "Азове" приводит к радикализации американских граждан, которые вступили в его состав как добровольцы, сорок членов Палаты представителей Конгресса в октябре прошлого года подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

В 2015 году Шеллер с группой добровольцев отправился в Украину. В Хорватии он был тогда лидером группы фанатов ФК "Динамо Загреб" – Bad Blue Boys, а среди друзей этого клуба была команда киевского "Динамо". "С тех пор как начался Майдан, я внимательно наблюдал за ситуацией в Украине. Я много знал о том, что происходит в стране. Когда началась война, я хотел помочь, так как у Хорватии и Украины есть исторические связи (восточнославянское племя белые хорваты жило в окрестностях Карпат, на территории современной Западной Украины. – Прим. РС). У меня уже был военный опыт – я участвовал в обороне Хорватии в девяностые и потом служил в армии", – рассказывает Шеллер.



По данным недавнего исследования американского Центра Соуфана, на стороне Украины с 2014-го до середины 2019 года воевало около 60 хорватских наемников. Шеллер утверждает, что на данный момент он является единственным хорватским добровольцем в составе "Азовa" и подчеркивает, что обладает лишь статусом волонтера. "Никакой зарплаты я не получаю. Ребята из полка стараются накопить деньги время от времени и отдать нам, иностранным добровольцам. На эти деньги и живем", – объясняет он.



В 2015 году Шеллер в интервью изданию RuSerbia рассказывал, что в Украине идет "борьба за европейскую свободу... Борьба за белую европейскую расу, ее культуру и историю… Украина – последний бастион христианской правой Европы". Сегодня Шеллер так видит свой вклад в эту борьбу. "Я работаю инструктором снайперов, веду обучение по ориентации, занимаюсь культурной и гуманитарной деятельностью". Он добавляет, что в будущем намерен стать культурным и общественным посредником между Украиной и Хорватией: "Я считаю, что есть большой потенциал для сотрудничества между нашими странами, и хочу содействовать укреплению этих связей".

Он утверждает, что неформальное движение "Интермариум", в рамках которого украинские ультраправые пытаются наладить международные связи, сегодня включает все балтийские страны, Чехию, Словакию, Гонконг и Хорватию. "Кроме того, нас поддерживают представители определенных испанских, итальянских, норвежских, датских, шведских и немецких партий. Я не буду перечислять все эти партии, но хочу отметить, что поддержка растет ежедневно", – говорит Денис Шеллер.



Что представители "Национального корпуса" в июле посетили Загреб и что у них была встреча с представителями парламента Хорватии, подтверждает писатель Том Сунич, симпатизирующий хорватским ультраправым. Хорватские бойцы считают его своим идеологом. По его словам, хотя "хорватские ребята вдохновляются моими книгами", он сам не поддерживает хорватов, воюющих в Украине. "Им там нечего делать", – считает Сунич. При этом он рассказал, что встречал украинскую делегацию в Загребе и присутствовал на их встрече с хорватскими парламентариями.

"Хорватская партия права пытается представить себя как неэкстремистскую правую политическую силу, но она охотно сотрудничает с "Азовом". Это доказывает, что им гораздо удобнее общаться с крайне правыми, чем они хотели бы это признать, – считает журналист-расследователь Майкл Колборн, специализирующийся на ультраправых движениях в Европе. – Я подозреваю, что это стратегия, которую "Азов" хотел бы применить и в других местах, работая с партиями вне Украины. Таким образом, они отмывают свой экстремизм в попытке превратить его в мейнстрим".

Подобного мнения придерживается и Вячеслав Лихачев. Он считает, что взгляды лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого не эволюционировали, и он мимикрировал под текущую политическую ситуацию. Лихачев так характеризует взгляды Билецкого в 2006 году: "Это взгляды крайнего милитаристского украинского национализма, которые выходят за рамки украинского национализма… Они в значительной степени опираются на фундамент идеи превосходства белой расы и всего комплекса современной праворадикальной неонацистской идеологии". По мнению Лихачева, Билецкий "всячески старается подчистить свое прошлое. Были уничтожены интернет-архивы сайтов "Патриот Украины" и Социал-национальной ассамблеи, которую он возглавлял. Когда сейчас Билецкому напоминают его цитаты, он говорит, что все это вранье, фейк, российская пропаганда, запущенная для дискредитации". Билецкий до 2015 года возглавлял организацию "Патриот Украины", а затем создал гражданский корпус "Азов", превратившийся в партию "Национальный корпус".

Между тремя морями

Сложные отношения с Варшавой до сих пор не позволили официальному Киеву присоединиться к инициативе "Междуморье". В августе прошлого года Украина, Польша и США подписали соглашение, которое позволит покупать американский сжиженный газ через польский терминал, – и во время переговоров прозвучали слова о партнерском блоке "Мeждуморье", который создан пока в рамках Евросоюза. Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что этот проект мог бы со временем включить в свой состав такие страны, как Грузия, Молдавия и Украина. "Исторически "Интермариум" утратил свою актуальность, потому что Европейский союз и НАТО уже решают основные проблемы большинства стран Восточной Европы. Но для других стран такой союз восточноевропейских и черноморских стран мог бы предоставить какие-то гарантии безопасности", – считает Умланд.

Украинские ультраправые по-своему интерпретируют возможное партнерство. В 2016 году, параллельно с проведением первого саммита стран "Междуморья" в Дубровнике, в столице Украины состоялась конференция Группы поддержки "Интермариума", организованная партией "Национальный корпус", лидером которой является Андрей Билецкий.