Суд обязал Минфин выплатить Алексею Меняйло 150 тысяч рублей

Суд в Москве обязал Минфин выплатить 150 тысяч рублей компенсации бывшему обвиняемому по "московскому делу" Алексею Меняйло за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Активист требовал 1,5 миллиона рублей компенсации морального ущерба, убытков и вреда деловой репутации. Меняйло намерен добиться выплаты остальной части суммы. По словам бывшего обвиняемого, прокуратура так и не извинилась перед ним за незаконное уголовное преследование.

Меняйло был арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках на летних акциях протеста в Москве. По словам активиста, он не был участником митинга, потому что был задержан до него. В сентябре 2019 года его освободили и сняли обвинение.

После летних митингов в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках, затем было переквалифицировано в отношении большинства обвиняемых, с некоторых обвинения сняли. Реальные и условные сроки, а также штрафы получили не менее 20 человек. По так называемой "дадинской статье" за неоднократное участие в несогласованных акциях четыре года колонии получил Константин Котов. К пятилетнему сроку за твит "о детях Росгвардейцев" суд приговорил Владислава Синицу.