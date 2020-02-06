Трое полицейских из "дела Голунова" в 2018 году избили задержанную

Трое полицейских из дела журналиста Ивана Голунова, которому сотрудники УВД по Западному округу Москвы подбросили наркотики, ещё в 2018 году избили другую задержанную, которую они также подозревали в хранении запрещённых веществ.
В мае 2018 года Максим Уметбаев и Денис Коновалов избили при задержании жительницу Москвы Наталью Голобородько. Она подала жалобу на полицейских, но, когда спустя полгода пришла давать показания в Управление собственной безопасности УВД по Западному округу, её встретил ещё один сотрудник полиции из "дела Голунова" – Игорь Ляховец, который тоже применил к ней силу.
Это стало известно после того, как накануне журналист Иван Голунов опубликовал в телеграме видеозапись годичной давности, на которой Ляховец в помещении отдела полиции выкручивает руки девушке. Издание "МБХ медиа" нашло её адвоката – Оксану Ямпольскую, снявшую видео на камеру мобильного телефона. Ямпольская тогда как раз представляла интересы Натальи Голобородько. По словам юриста, жалобу её подзащитной в полиции так и не рассмотрели. Более того, суд оштрафовал Голобородько по статье о неповиновении полиции.
- Ивана Голунова задержали летом прошлого года и отправили под домашний арест, обвинив в хранении наркотиков, которые якобы были найдены в его рюкзаке и в его квартире. Дело вызвало большой общественный резонанс, журналист и его коллеги сразу же заявили о его фальсификации. После массовых протестов уголовное преследование Голунова прекратили.
- В январе этого года по "делу Голунова" арестовали пятерых полицейских, участвовавших в задержании журналиста. Их обвинили в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. Вину из них частично признал только Максим Уметбаев, остальные четверо её полностью отрицают. Игорь Ляховец назвал в суде дело против полицейских "политическим", заявил, что уверен в виновности Голунова и что освобождение журналиста – "не его заслуга".
- В ответ Иван Голунов выложил видео с участием Ляховца, на котором тот ещё в 2018 году применяет силу в отношении задержанной, и сообщил, что полицейский при зарплате в 45 тысяч рублей снимал "жильё в элитном доме с двумя спальнями и гостиной". Цена аренды такой квартиры – минимум 100 тысяч рублей в месяц.
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