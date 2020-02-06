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Трое полицейских из "дела Голунова" в 2018 году избили задержанную

Во время избрания меры пресечения полицейским по делу журналиста Ивана Голунова, 29 января 2020 года

Трое полицейских из дела журналиста Ивана Голунова, которому сотрудники УВД по Западному округу Москвы подбросили наркотики, ещё в 2018 году избили другую задержанную, которую они также подозревали в хранении запрещённых веществ.

В мае 2018 года Максим Уметбаев и Денис Коновалов избили при задержании жительницу Москвы Наталью Голобородько. Она подала жалобу на полицейских, но, когда спустя полгода пришла давать показания в Управление собственной безопасности УВД по Западному округу, её встретил ещё один сотрудник полиции из "дела Голунова" – Игорь Ляховец, который тоже применил к ней силу.

Это стало известно после того, как накануне журналист Иван Голунов опубликовал в телеграме видеозапись годичной давности, на которой Ляховец в помещении отдела полиции выкручивает руки девушке. Издание "МБХ медиа" нашло её адвоката – Оксану Ямпольскую, снявшую видео на камеру мобильного телефона. Ямпольская тогда как раз представляла интересы Натальи Голобородько. По словам юриста, жалобу её подзащитной в полиции так и не рассмотрели. Более того, суд оштрафовал Голобородько по статье о неповиновении полиции.

  • Ивана Голунова задержали летом прошлого года и отправили под домашний арест, обвинив в хранении наркотиков, которые якобы были найдены в его рюкзаке и в его квартире. Дело вызвало большой общественный резонанс, журналист и его коллеги сразу же заявили о его фальсификации. После массовых протестов уголовное преследование Голунова прекратили.
  • В январе этого года по "делу Голунова" арестовали пятерых полицейских, участвовавших в задержании журналиста. Их обвинили в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. Вину из них частично признал только Максим Уметбаев, остальные четверо её полностью отрицают. Игорь Ляховец назвал в суде дело против полицейских "политическим", заявил, что уверен в виновности Голунова и что освобождение журналиста – "не его заслуга".
  • В ответ Иван Голунов выложил видео с участием Ляховца, на котором тот ещё в 2018 году применяет силу в отношении задержанной, и сообщил, что полицейский при зарплате в 45 тысяч рублей снимал "жильё в элитном доме с двумя спальнями и гостиной". Цена аренды такой квартиры – минимум 100 тысяч рублей в месяц.

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