Трое полицейских из "дела Голунова" в 2018 году избили задержанную

Трое полицейских из дела журналиста Ивана Голунова, которому сотрудники УВД по Западному округу Москвы подбросили наркотики, ещё в 2018 году избили другую задержанную, которую они также подозревали в хранении запрещённых веществ.

В мае 2018 года Максим Уметбаев и Денис Коновалов избили при задержании жительницу Москвы Наталью Голобородько. Она подала жалобу на полицейских, но, когда спустя полгода пришла давать показания в Управление собственной безопасности УВД по Западному округу, её встретил ещё один сотрудник полиции из "дела Голунова" – Игорь Ляховец, который тоже применил к ней силу.

Это стало известно после того, как накануне журналист Иван Голунов опубликовал в телеграме видеозапись годичной давности, на которой Ляховец в помещении отдела полиции выкручивает руки девушке. Издание "МБХ медиа" нашло её адвоката – Оксану Ямпольскую, снявшую видео на камеру мобильного телефона. Ямпольская тогда как раз представляла интересы Натальи Голобородько. По словам юриста, жалобу её подзащитной в полиции так и не рассмотрели. Более того, суд оштрафовал Голобородько по статье о неповиновении полиции.