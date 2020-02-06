Подозреваемый в организации ЧВК "Е.Н.О.Т." майор ФСБ снова арестован

В Краснодаре повторно арестован сотрудник УФСБ по Москве майор Александр Мрищук, сообщает "Коммерсантъ". Следственный комитет России обвиняет его в организации преступного сообщества из участников региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества", известной как ЧВК "Е.Н.О.Т.". Следствие просит оставить Мирщука под стражей до 19 марта.

По данным главы управления собственной безопасности ФСБ, Мрищук пытался оказать давление на второго подозреваемого по делу, сотрудника ФСБ Антона Барякшева, чтобы заставить его изменить признательные показания. Арестованный вину не признаёт.

Газета отмечает, что также проверяется версия о причастности двух майоров и других сотрудников УФСБ к совершению ряда иных преступлений, связанных с хищением имущества с использованием служебного положения.

Осенью 2019 года майоров Мрищука и Барякшева уже брали под стражу по обвинению в руководстве бандой и преступным сообществом. Однако суд апелляционной инстанции освободил его, решив, что в действиях офицера нет состава преступления.