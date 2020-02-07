Прокуратура, Следственный комитет и Росздравнадзор проверяют информацию, опубликованную на анонимном интернет-форуме "Двач", о том, что анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн убил десятерых пациентов. Об этом сообщает региональная редакция газеты "Коммерсантъ".

Один из пользователей форума анонимно рассказывал о том, что убил более десяти ветеранов, содержащихся в госпитале, в котором он работать. Он утверждал, что отключал их от аппарата искусственной вентиляции лёгких, потому что ему нравится "причинять умирающим людишкам мучения". Воспользовавшись открытыми данными, другие пользователи форума предположили, что рассказавшим об убийствах человеком может быть медбрат госпиталя в Кирове. (Первым историю рассказало издание "Ридовка").

В региональном Минздраве "Коммерсанту" сообщили, что работник, имя которого назвали пользователи "Двача" заявляет, что не писал там. Предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства сотрудника.