"Полное дно". В Грозном избили журналистку "Новой газеты" и адвоката

В Грозном группа людей напала на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину. Редакция считает, что это связано с их профессиональной деятельностью: они приехали в Чечню по делу блогера Ислама Нуханова, который опубликовал ролик о "чеченской Рублевке", а теперь обвиняется в незаконном хранении оружия.

6 февраля в 11 вечера Милашина и Дубровина зашли в лобби гостиницы "Континент" и заметили большую группу людей – более 15 человек. Они окружили Елену и Марину и начали толкать.

Мы не сталкивались с таким, чтобы женщины избивали женщин



– В довольно грубой форме женщины сказали: "Вы приехали защищать ваххабитов, убирайтесь отсюда", – говорит журналистка "Новой газеты" Надежда Прусенкова. – Лена, как обычно она в таких случаях делает, попыталась сказать, что это не так, но слушать их никто не стал. На них набросились женщины, били их преимущественно женщины. Били руками, ногами, повалили на пол, а мужчины стояли вокруг, прикрывая их, и снимали все это на камеру и телефон.

Избиение длилось около пятнадцати минут, пока один из мужчин не приказал всем уходить. Консьерж гостиницы все это время сидел неподалеку и не вызвал полицию. Он уверяет, что ничего не видел.

– До этого мы не сталкивались с таким, чтобы избивали женщин в Чечне, а тем более чтобы женщины избивали женщин, – говорит Прусенкова. – Это какой-то новый поворот в действиях властей Чечни. Мы не сомневаемся, что те люди, которые напали на Лену и Марину, действовали если не по поручению, то с разрешения или с ведома властей республики. В этом у нас сомнений нет. И мы связываем это, безусловно, с профессиональной деятельностью Лены и Марины. Они туда отправились на суд по делу Ислама Нуханова.

Это чеченский блогер, который в конце октября прошлого года опубликовал на YouTube ролик о "чеченской Рублевке" – элитном поселке в центре Грозного, где живут родственники и ближайшее окружение Рамзана Кадырова. Уже на следующий день к нему в дом ворвались полицейские, провели обыск и увезли Ислама. До 27 ноября его незаконно удерживали в УМВД Грозного, избивали и пытали током жители того самого элитного поселка. Теперь его обвиняют в незаконном хранении оружия.

Марина Дубровина представляет в суде интересы Нуханова, а Елена Милашина писала об этой истории. Как рассказывает Прусенкова, адвокат и журналистка неоднократно получали угрозы в связи с этим делом.

Чеченские власти перешли уже все разумные и неразумные границы



– В последнее время обстановка в Чеченской республике такая, что любой текст в "Новой газете" всегда вызывает волну недовольства. Вы помните предыдущие истории, будь то про чеченских геев или казнь 27 человек в январе 2018 года. Идет отрицание на официальном уровне и угрозы на неофициальном уровне. Но до этого они никогда не переходили эту границу, не переходили непосредственно к уничтожению, избиению. Хотя, конечно, нельзя так говорить: в редакции были убиты Анна Политковская и Наталья Эстемирова. Но, по крайней мере, в последнее время дальше угроз дело не шло. Это какой-то новый поворот, новое слово. И конечно, это абсолютно неприемлемо, это какое-то полное дно. Мне кажется, что чеченские власти перешли уже все разумные и неразумные границы. Мы обратились в МВД России. Мы благодарны им за оперативную реакцию на наше заявление. И мы, конечно, требуем от правоохранительных органов Чеченской республики полного расследования того, что произошло, и личных извинений от Рамзана Кадырова.

Через несколько часов после обращения в МВД появилось сообщение о том, что МВД Чечни начало проверку по факту заявления Милашиной и Дубровиной. Полицейские допрашивают консьержа гостиницы, который присутствовал при избиении.

Вы не думайте, что в России. Вы не в России, а в Чечне – здесь все по-другому



– По крайней мере, официальные меры реагирования предприняты. Лена и Марина, насколько это возможно в данной ситуации, чувствуют себя удовлетворительно – у них зафиксированы ушибы и травмы. Они сегодня пытались попасть в Заводской суд Грозного, куда, собственно, и собирались. Их туда не пускали: тоже пришлось обращаться в Судебный департамент. Местный пристав на входе им сказал: "Вы не думайте, что в России. Вы не в России, а в Чечне – здесь все по-другому". Это в некотором контексте тоже может звучать как угроза. В общем, ситуация, конечно, вопиющая. Мы будем требовать полного расследования и извинений.

Елена Милашина и Марина Дубровина на данный момент находятся на судебном заседании в Заводском суде.