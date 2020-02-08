Не такие уж поротые. Иван Беляев – о смене поколений

Недавнюю поездку Владимира Путина в Череповец обсуждали с разных сторон. Мне тоже понравилась трогательная речь доцента ЧГУ Алёны Смысловой, в которой она предлагает Путину отказаться от выборов:

В силу моей деятельности я достаточно много общаюсь с талантливыми высокомотивированными школьниками и студентами. И вопрос мой лежит несколько в иной области, не в области образования. Дети становятся всё более активными, в том числе интересуются политикой и политической стабильностью.

Сейчас, когда Вы озвучили свои предложения, поправки к Конституции, активно обсуждается именно эта тема. Дети задают вопросы… Мы должны понимать, как на них вообще правильно отвечать.

В короткой перспективе время на стороне режима, а вот в долгой – скорее, на стороне "задающих вопросы" детей

Путин не спрашивает у неё, что за вопросы ей задают, но вообще надо прочувствовать всю боль и беспомощность, которые стоят за этими словами. Боль – потому что совершенно понятно, КАКИЕ именно вопросы могут задавать одарённые старшеклассники, которые с пелёнок живут в соцсетях, прекрасно знают про Навального, смотрят Дудя и бог знает кого ещё, я сам уже слишком старый, чтобы это знать.

Таких ребят всё больше, любой при желании найдёт какое-нибудь снятое из-под парты видео, на котором на них орёт завуч (или кто-то в сходной роли). Но вот здесь нужно пояснить, почему бессилие – да потому, что автор вопроса Путина говорит про отличников, медалистов, олимпиадников, школьную элиту. На них просто так не покричишь и строем их ходить не заставишь. Приходится завуалированно жаловаться Путину...

Дело не в том, что в России выросло "первое непоротое поколение". И не в том, что эти ребята лучше тех, кто был 10 или 20 лет назад. И не в том, что у них есть какая-то монополия на политическую истину. Ни то, ни другое, ни третье. В конце концов, с годами кто-то уйдёт в конформисты, а кто-то в карьеристы.

Дело в том, что одно поколение за другим всё менее и менее поротое, так бы я сказал. Для одних всё более свободное, открытое и раскрепощённое, для других – изнеженное и избалованное. Так или иначе, с нынешним политическим режимом они идут на встречных курсах. В короткой перспективе время на стороне режима, а вот в долгой – скорее, на стороне "задающих вопросы" детей.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода

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