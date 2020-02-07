Путин и Лукашенко договорились о газе, но не договорились о нефти

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Сочи, главной темой которых стало недавнее оживление отношений Минска с Соединёнными Штатами и растущее экономическое давление на Белоруссию со стороны Москвы.

За день до встречи 7 февраля в Сочи Лукашенко сетовал на заседании своего правительства на условия российских поставок сырой нефти - это статья импорта многие годы оставалась для Белоруссии наиболее чувствительной.

Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак заявил, завершая переговорный день, что сырая нефть будет поставляться в Белоруссию только по рыночным ценам. Он также заявил о договорённости сохранить поставки природного газа на уровне цен 2019 года - 127 долларов США за 1 тысячу кубометров.

Согласно заявлению Козака, Лукашенко и Путин также согласились продолжить переговоры об интеграции.

Александр Лукашенко руководит Белоруссией более 25 лет. В последние годы он испытывает на себе растущее давление российского руководства, добивающегося интеграции обоих государств в "союзное государство". В минувшем декабре оба лидера, как ожидалось, должны были подписать "дорожную карту" с конкретными шагами в направлении союзного государства. Однако Лукашенко этому воспротивился.

С того момента России направляла Белоруссии ясные сигналы - по больше части в виде сокращённых поставок нефти и высоких цен на энергоносители. Прибыли, полученные Белоруссией от продажи нефтепродуктов на европейские рынки многие годы служили "локомотивом" её экономического развития.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео стал самым высокопоставленных американским политиком, посетившим Белоруссию за последние два десятилетия. Во время переговоров, которые американская сторона оценила как "сердечные", Помпео предложил Лукашенко обдумать возможности закупки нефти в США.

Белорусские официальные источники сообщили, как передаёт агентство Associated Press, что за прошлый год страна потеряла 300 миллионов долларов - в результате сокращения российских субсидий и повышения цен.