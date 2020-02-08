Трамп уволил двух свидетелей обвинения по делу об импичменте

Посол США в Европейском Союзе Гордон Сондланд, давший показания в Конгрессе против президента страны Дональда Трампа, ушёл в отставку. Он заявил, что сделал это по инициативе главы государства. За несколько часов до этого был уволен и выведен из Белого Дома под наблюдением охраны сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Александр Виндман, ставший источником Демократической партии, с которого начался процесса импичмента президента, напоминает "Голос Америки".

Виндман дал показания на слушаниях в Палате представителей Конгресса США и заявил, что президент Трамп выдвигал неправомерные требования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сондланд заявлял, что одним из требований визита Зеленского в США было начало расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сондланд был одним из крупных жертвователей предвыборной кампании Трампа и был назначен послом в ЕС в 2018 году. В его заявлении сказано, что он благодарен президенту за предоставленную возможность работать в команде госсекретаря США и за его постоянную поддержку.​

В заявлении адвоката Виндмана говорится, что у "американцев не возникает вопроса, почему этот человек уволен". В пятницу президента спрашивали о судьбе подполковника и он говорил, что "недоволен им", но решение будет принимать не он.