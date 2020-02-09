Жители Котласа отказались платить за вывоз мусора и вышли на митинг

Несколько сотен жителей города Котлас Архангельской области вышли на митинг против тарифов на вывоз мусора, которые они считают завышенными.

Цены, установленные с 1 января региональным оператором "Экоинтегратор", варьируются от 520 до 580 рублей за кубометр мусора. При этом жители считают, что оператор не выполняет свои обязанности.

Ранее протестующие подали жалобу в прокуратуру, но в ведомстве сообщили, что тарифы экономически обоснованы и что никаких нарушений в работе "Экоинтегратора" не обнаружили.

В итоге многие жители в знак протеста отказались платить за вывоз мусора. На митинге они призвали присоединиться к своеобразному бойкоту всех горожан.

Кроме того, на акции, которая была организована местным отделением КПРФ, собравшиеся потребовали остановки строительства мусорного полигона в Шиесе, отставки главы Котласа Андрея Бральнина и даже отставки президента России Владимира Путина.