Дело против Раджабова, "бросившего бутылку", прекращено

Уголовное преследование Самариддина Раджабова, обвиняемого по "московскому делу", прекращено. Адвокат Сергей Бадамшин получил 10 февраля постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Раджабова, датированное 24 декабря 2019 года.

Как сообщает ОВД-Инфо, в тот день суд признал Раджабова виновным в угрозе применения насилия к троим полицейским из-за пластиковой бутылки, которую он бросил в их сторону. Суд назначил ему штраф в 100 тысяч рублей и освободили от наказания.

27 июля в Москве прошли акции протеста в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, во время которых, по данным ОВД-Инфо, задержали 1373 человек. Через три дня после акции Следственный комитет возбудил уголовное дело "о массовых беспорядках".