В Ташкенте начался закрытый суд над бывшим директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Рафиком Сайфулиным. Его обвиняют в шпионаже в пользу России и в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает Радио Озодлик – Узбекская служба Радио Свобода.

По делу также проходят около десяти сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства обороны Узбекистана, среди них – начальник управления Объединенного штаба Вооруженных сил страны Акбар Ярбабаев.

Как сообщил редакции Радио Озодлик на условиях анонимности представитель силовых структур Узбекистана, предъявленные подсудимым обвинения схожи с теми, по которым в прошлом году был арестован подполковник в отставке, корреспондент газеты Министерства обороны Узбекистана "Ватанпарвар" ("Патриот") Владимир Калошин . Его обвинили в "разглашении государственных секретов".

Источник, знакомый с обвиняемыми, заявил, что они занимались передачей "аналитических заключений, но не секретной информации и документов".

Журналист Радио Озодлик связался по телефону с адвокатами арестованных узбекских военных. Однако они отказались от комментариев, сославшись на то, что суд по делу их подзащитных проходит в закрытом режиме.

Первое заседание по этому делу состоялось в начале февраля в Военном суде Узбекистана. Позднее из-за ремонта в этом здании слушания перенесли в суд по уголовным делам. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.