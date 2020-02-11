Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ФСБ обвинила жителей Калининграда в госизмене за съёмку собственной свадьбы

Антонина Зимина

ФСБ завершила расследование дела в отношении двух жителей Калининграда, заподозренных в государственной измене. Спецслужба обвиняет супругов Антонину Зимину и Константина Антонца в раскрытии личности действующего сотрудника. По данным газеты "Коммерсантъ", суть дела заключается в том, что чекист был приглашён на свадьбу, фото и видео с которой попали в сеть.

Директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и её муж были арестованы в июле 2018 года. Суть обвинений следствием публично не раскрывалась. По данным "Коммерсанта", супругов обвиняют в том, что видео и фотографии с их свадьбы попала спецслужбам Латвии, которые смогли опознать на них действующего сотрудника ФСБ.

Разоблачённый сотрудник занимается в ведомстве контрразведкой и был на хорошем счету у начальства, сообщает газета без указания источника. Родственники обвиняемых вспоминают, что контрразведчик – бывший однокашник Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе. Позднее эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала.

Зимина и Антонец своей вины не признают, доступа к государственной тайне они не имели. Женщина с июля 2018 года содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве, где её поставили на учёт как склонную к побегу за незначительные нарушения режима.

По предъявленной статье супругам грозит до 20 лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG