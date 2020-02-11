ФСБ завершила расследование дела в отношении двух жителей Калининграда, заподозренных в государственной измене. Спецслужба обвиняет супругов Антонину Зимину и Константина Антонца в раскрытии личности действующего сотрудника. По данным газеты "Коммерсантъ", суть дела заключается в том, что чекист был приглашён на свадьбу, фото и видео с которой попали в сеть.

Директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и её муж были арестованы в июле 2018 года. Суть обвинений следствием публично не раскрывалась. По данным "Коммерсанта", супругов обвиняют в том, что видео и фотографии с их свадьбы попала спецслужбам Латвии, которые смогли опознать на них действующего сотрудника ФСБ.

Разоблачённый сотрудник занимается в ведомстве контрразведкой и был на хорошем счету у начальства, сообщает газета без указания источника. Родственники обвиняемых вспоминают, что контрразведчик – бывший однокашник Зиминой по Балтийскому университету. Выпив за праздничным столом, он раздавал гостям свои визитные карточки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе. Позднее эти материалы попали в эфир неназванного балтийского телеканала.

Зимина и Антонец своей вины не признают, доступа к государственной тайне они не имели. Женщина с июля 2018 года содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве, где её поставили на учёт как склонную к побегу за незначительные нарушения режима.

По предъявленной статье супругам грозит до 20 лет лишения свободы.