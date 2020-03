Карантин, самоизоляция, социальное дистанцирование – все эти слова вошли в обыденную речь недавно, но уже прочно.

Ближе с этим пока познакомились те, кто живёт в европейских странах.

Ольга Романова:

Карантин (ну или самоизоляция, у кого такое) совсем не похож на тюрьму, но на домашний арест похоже.

Впрочем, только ленивый об этом не сказал.

Но карантин хуже.

Конечно, вы можете смотреть кино, рыскать по сети, ходить в магазин, гулять с собакой, звонить родным, а с некоторыми даже проживать (и тут еще неизвестно, может, в СИЗО поспокойней. в одну камеру с тещей точно не посадят).

Как и с домашним арестом - неизвестно, когда это кончится.

Как с настоящим арестом в СИЗО - неизвестно. что будет, если вы всерьез заболеете, так что лучше на всякий случай есть лимоны и чеснок, а бывалые рекомендуют еще все виды сала и жира (но это скорее от тюремного туберкулеза, нам сейчас такое не надо, наверное). Чем бы ты ни заболел в тюрьме, доктор вряд ли поможет.

Нам всем дали срок. За побег карают. Но у любого срока есть начало и конец, Ты знаешь, когда все это закончится.

А тут нет.

И еще одна неприятность. Любой, даже самый невинный осужденный знает, за что он сидит на самом деле. Не с теми связался, не на том женился, или потому что Путин.

А тут....

Боженька, гражданин начальник, век воли не видать - завяжем!

Иван Преображенский:

Что вы сделаете, когда карантин закончится? - это самый верный вопрос сегодня.

Я могу сразу ответить: пойду в парикмахерскую, потом в бассейн, потом в кино - и вечером в ресторан.

И запланирую поездку на машине в Италию.

Но в этом направлении движется и Россия. У школьников раньше начались каникулы, большинство студентов переведены на дистанционное обучение, отменяются массовые мероприятия. О добровольной минимизации контактов и профилактике, правда, пока задумывается меньшинство.

Сергей Медведев:

С трудом, со скрипом приживается в России социальное дистанцирование! Искал сегодня пару лекарств, был подряд в семи аптеках на районе. Аптеки у нас известное дело -- первые этажи многоэтажек, тесные, клаустрофобные, у входа мается громила-охранник, посередине стеллажи, ходишь бочком, как бы чего не сшибить. В каждой по 5-6 посетителей, много пожилых, некоторые в масках, но стоят тесно, молча, впритык. Я поначалу думал не заходить внутрь, стоял на улице, чтобы вышли 2-3 человека, но мимо, оттирая меня плечом, заходили новые посетители. Тогда я стал заходить внутрь, но стоять возле дверей, чтобы не вливаться в очередь, но меня опять обходили. И тогда я возвысил голос и предложил людям в очереди рассредоточиться хотя бы на метр, чтобы не сидеть на шее друг у друга. На меня обернулись все, включая провизоров, и даже на лицах под масками я мог прочесть ироничные улыбки. Очередь в России священна, это особый социальный ритуал, и никакой вирус не в силах расцепить это крепко слепленное коллективное тело.

Анастасия Миронова:

Я сняла респиратор и перчатки, которых у меня был ворох. Очень тяжело идти вот так, одной, по улице, в респираторе. Это и есть бремя общественного мнения. Тяжело даже не против мнения идти - тяжело осознавать себя сеятелем паники...

Не знаю, как мы перенесем это. Люди подчёркнуто не понимают, с чем столкнулись.

Маски и респираторы работают, когда их носят все. Это - социальная ответственность. Их надевают на всех, когда всех по определению считают переносчиками. Если я одна среди тысяч буду ходить в респираторе, это меня не спасет, потому что вирусная нагрузка и число контактов с зараженными будут очень велики.<...>



Наших людей будут показывать в западных новостях в рубрике "юмор". Наши люди не храбрые - они не понимают.

Ну и, повторяю, морально тяжело сидеть, например, в полной маршрутке в респираторе и перчатках, когда все вокруг - без.

Миша Козырев:

Поймал себя на мысли, что испытываю раздражение, наталкиваясь в эти дни у себя в ленте на приглашения в клубы, на концерты или на вечеринки. Мне кажется это абсолютно безответственным в нынешних обстоятельствах. Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией (как и весь земной шар), но мы должны быстро учиться. Это ведь не такое сложное задание - максимально сократить число контактов с другими. На время. Это самая важная предосторожность сегодня. При этом мы все в одной лодке с Азией, Америкой, Европой. Друзья, не стоит сегодня никого звать в гости или приглашать в клубы. Никто из нас не может контролировать ситуацию и состояние здоровья других. Но в наших силах не провоцировать других выходить из дома.

Михаил Волков:

В последние дни мы встречаемся с невероятной степенью безответственности людей, обладающих высшим образованием и немалыми возможностями. Я знаю многих, приехавших в последние дни из Италии, США, Франции и Испании, но не самоизолировавшихся. Они не ходят на работу, потому что их там осудят. Они ходят в клубы, на собрания, на спорт, в дружеские компании. Они передают вирус близким людям, а затем он переходит старикам. У людей старше 80 лет смертность может достигать половины от заболевших коронавирусом Covid-19. Давайте вместе остановим карантин-кретинов. Мне дороги мои родители.

Александр Иличевский:

Со вчерашнего дня я в двойном карантине. На работе, в госпитале, нахожусь в "скафандре" - защитные брюки, рубаха, марлевая накидка сверху, плюс маска и перчатки. Начальство мудро решило разделить работу отдела на смены - чтобы не класть все яйца в одну корзину, поскольку, если кто-то заразится, под откос пойдет работа всего отделения радиотерапии. Второй карантин у меня начинается дома, куда я ни при каких обстоятельствах не могу принести вирус, для чего у меня отдельная комната с туалетом и душем превращена в бокс, еду мне и питье передают с полным соблюдением мер предосторожностей, в масках и перчатках. Общение происходит по "телеграмму", в основном. Переживается это пока очень странно, но человек не блоха, ко всему привыкнет. Меры эти считаю просто необходимыми, поскольку все, что я прочитал о короне, говорит о том, что только социальное дистанцирование может спасти окружающих людей. Есть масса данных и статей на эту тему, не буду повторяться. Ситуация выражается в предельно ясном этическом смысле: спасая себя, спасаешь других - в той же мере, в какой, спасая других, бережешь себя. Большинство стран лишь в самом начале экспоненты, всерьез она будет прочувствована, когда станет вертикалью, и тогда будет поздно. Лишь строгий карантин способен погасить этот чудовищный рост эпидемии, и это пока единственная достоверная вещь, которую мы знаем об этом заболевании.

Владимир Осечкин:

Наш дом всегда был открытым для друзей и знакомых, мы любим гостей и шумные компании. Но! Сейчас не время для этого, сейчас время беречь друг друга, заботиться о своих семьях, о соседях и обо всём человечестве. Берегите себя и друг друга! Светлая память всем погибшим, слова искренней благодарности и признательности врачам, медсёстрам, спасателям, учёным! На них вся надежда. На них и на наш с Вами разум.

Наталья Поклонская:



Один из главных способов победить коронавирус — ввести карантин. А уже задача людей — его соблюдать и не плевать на здоровье других.



Многие думают: «Я не заболею». Вы можете и без явных симптомов быть переносчиком заразы, и из-за вас могут пострадать другие — особенно дедушки и бабушки. Проявите уважение. Сейчас не время переносить температуру на ногах и ходить с больным горлом на работу.<...>





Отдельная просьба к более молодому поколению. Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей. По возможности поддерживайте связь с пожилыми родственниками по телефону или через интернет.

Сама общаюсь с родителями по скайпу

Илья Бер:

Когда весь мир погружается в карантин, старые клише могут заиграть новыми красками. Например такое:

Роскошь человеческого общения!

Юрий Сапрыкин:

«Давайте после карантина» is the new «давайте после майских»

Всеволод Емелин:

И лишь сейчас, во время карантина

Постиг, в себя заглядывая, я

Какие сатанинские глубины

Лежат в моей основе бытия.

И поедая гречку, запасенную

Во дни печальные Великого Поста

Я чувствую, что мне не быть спасенным

Пока душа моя так нечиста.

Ну а поскольку наша жизнь все краше

То вовсе нет желанья двинуть кони

Хотя давно полна с краями чаша

Моих паскудств и прочих беззаконий.

Но есть еще другая точка зрения

Что это всё враги наслали беды

Чтобы сорвать нам волеизъявление

И юбилей торжественный Победы.

Не то достали Бога мы грехами

Не то мы жертвы их спецоперации,

Короче, есть о чем скрипеть мозгами

В дни добровольной самоизоляции.

Анна Качкаева:

#карантинсмедиа Первый - первым из федеральных - начал перекраивать программную сетку. Сегодня отменили дневное шоу "Точь-в-точь" и "данс- революцию". В весенних играх "Что?Где?Когда?" - команда старшеклассников "Дети 21 века") После полудня субботнее-воскресную расслабленность начали разбавлять сквозным ДокТоком. Пока "консервы" - повторы вечерних выпусков двух-трехдневной давности с Гордоном (хорошо бы, правда, маркировать, что это повтор). После новостей в 18.00 - премьера документального фильма про вирус (комменты специалистов, видеосвидетельства с людьми и от людей со всего мира). С завтрашнего дня - премьера дневной полезной программы "Проверено на себе", в которой молодые блогеры начнут обсуждать карантинную повседневность - и самоизоляцию, и меры дезинфекции. Обещают, что с достоинством и с улыбкой.

Московские власти призывают людей старшего возраста вообще не выходить на улицу, обещая даже заплатить за это затворничество.

Андрей Бабицкий:

Мэр запретил людям старше 65 выходить из дома, но его оперативный штаб называет этот запрет «самоизоляцией», и формально даже не вводит санкций, а наоборот готов дать каждому самоизолированному баснословные 2000 рублей, а тем кто соблюдет условия карантина — немыслимые 4000 рублей (зная, что никто его не послушает), но на деле мы все понимаем, что менты будут хватать своими вирусными руками пожилых людей и водворять обратно в квартиру, распространяя среди них инфекцию, а 22 апреля им принесут урны для голосования под прикрытием карантинного обследования и социальных работников, и тут уж заболеют совсем все. Странно живется во время пандемии в мегаполисе с мэром, который фестиваль варенья провести не может как следует.

Андрей Десницкий:

Московским пенсионерам, которые получают по 17 тысяч (218 долларов на сегодня) и потому относятся к среднему классу, единовременно выплатят по 2 тысячи рублей (25 долларов) сразу и еще столько же - когда всё закончится, если они будут хорошо себя вести.

И все московские пенсионеры сразу перейдут в разряд олигархов!

Игорь Яркевич:

Собянин обещает пенсионерам Москвы 4 тысячи рублей. Две тысячи как аванс и еще 2 тысячи - если будут хорошо соблюдать режим самоизоляции.

А если не будут, а Собянину скажут, что соблюдали самоизоляцию?

Зря он так настраивает Россию против пенсионеров Москвы, которые ни за <что> получают такие большие деньги.

И ведь не проверишь никак - самоизолировались они или нет.

Алексей Чеснаков:



Собянин делает правильный шаг



С учетом опыта Италии и информации из Испании и Франции такое ограничение очень важно - сейчас в приоритете социальных мер должна быть защита самых уязвимых.



Многие компании, где это, в принципе, возможно, переходят на удалённую работу. Кого-то новый режим работы радует больше, кого-то меньше.

Леонид Зубарев:

Не понимаю, как в сознании людей уживаются два дискурса: «удаленка - это круто и современно» и «теперь куча времени, можно наконец-то заняться изучением древнесреднеавстралийского». В моем представлении удаленка - это работа, свободного времени при ней редко становится больше (по моему опыту - сильно меньше).

Александр Морозов:

потери ложатся неровно в нашем секторе. Видно, что ушедшие на "удаленку" преподаватели вузов, работники редакций, сотрудники языковых курсов и т.д., - все что можно перенести в онлайн, - не теряют зарплат (потери будут связаны не с карантином, а с инфляцией). В то же время часть креативных индустрий - остановлена. Киносъемки, съемки сериалов, спектакли, концерты, выставочные залы, лофты - все то, что предполагает массовое участие - остановлены и - даже если кому-то там и платят зарплаты - там велика вероятность банкротства проекта из-за длительного карантина. Как я понял, экономисты считают, что сильно пострадают туризм, пассажирские перевозки (банкротство авиакомпаний прогнозируют к концу лета), общественное питание. Большие торговые сети, несмотря на закрытие, хотя и пострадают, но легче компенсируют после карантина. Потому что карантины кончатся внутри стран, и мегамолы заработают, а авиакомпании будут еще долго восстанавливаться.

Саша Крыленкова:

Написала всем, с кем у меня были услуго-финансовые отношения (парикмахеру, мастерам по маникюру и педикюру и массажисту) с предложением перевести денег за услуги, от которых отказалась в целях социального дистанцирования.

А вообще не понимаю, как поддержать самозанятых людей (жуть какое слово)

Юрий Ткачёв:



В реальности, конечно, вся эта карантинная лабуда не имеет смысла.



Тотальный карантин непропорционален ущербу, который будет нанесён экономике.



Да, наша система здравоохранения неспособна сдержать вирус - это правда. Однако у людей младше 60 смертность реально низкая. Вывод: изолировать (самоизолировать) надо не всех подряд, а тех, кто находится в группе риска (стариков, сердечников, диабетиков).



Да, их надо обеспечить необходимым (например, по линии соцслужб). Да, тем, кто живёт с более молодыми/здоровыми (не входящими в группу риска) родственниками при необходимости надо предоставить некое место для изоляции (мобилизовать гостиницы и это всё).



Это - да.



Но для молодых людей изоляция непропорциональна. В итоге мы получим кризис в экономике, сравнимый с 90-ми, и в итоге те же старики снова будут умирать, но уже от голода. Оно нам точно надо?

Григорий Голосов:

Я верю, что Ковид-19 - опасное заболевание, смертность от которого заметно превышает показатели обычного гриппа, а вакцины пока нет. Однако теперь из-за инфекции закрыли всю мировую экономику. Это значит, что через какое-то (скорое) время огромной массе людей во всем мире станет очень плохо жить. Когда такое случается, то люди (1) начинают чаще умирать от всяких болезней, спровоцированных или активированных лишениями и депрессией; (2) начинают чаще обычного убивать друг друга из-за массовой преступности, гражданских войн и международных конфликтов. Не берусь судить, что в долгосрочном плане обойдется человечеству дороже, инфекция или борьба против инфекции, то есть какая чаша весов перевесит. Проблема в том, что об одной из этих чаш как-то не принято говорить в приличном обществе.



Предпринимательница Анастасия Татулова написала в русский "Форбс" колонку о экономических последствиях происходящего:

Я закрыла уже пять кафе из 33 московских. Выручка по сети упала на 85%. 90% малых и средних предпринимателей — таких, как я, — не смогут оправиться от вируса. А вокруг масса нелепых шуток, мемов и обучающих курсов «как разобрать шкаф в карантине» и «как не убить мужа и ребенка, пока сидишь дома».

Я смотрю на все это и понимаю: люди просто не задумываются о том, что очень много таких же бизнесов, как наш, просто исчезнут после кризиса. Что миллионы людей, задействованные в этих бизнесах, окажутся без средств к существованию.

Не надо, впрочем, думать, что шутки про убийства домочадцев рождаются на пустом месте.

Иван Курилла:

"В самоизоляции хорошо. Я только не понимаю, отчего в одной пачке гречки 51246 зёрнышек, а в другой, точно такой же, 49843".

(Башорг).

Юлия Шадрова:

Пары, ушедшие в самоизоляцию без детей, должны облагаться специальным налогом. Да ведь? Это же для них сейчас куча онлайн обучения, экскурсий по музеям, неспешные завтраки, прогулки в парках, долгий выбор кино на вечер, споры белое или красное к домашнему ужину? Так зарождается классовая ненависть, да, да)

Ольга Бруштейн:

После недели карантина, позвонил мой старый друг и сказал, что он не знал, что живёт с такой стервой!

Павел Пряников:

Предвижу всплеск бытовых преступлений во время самоизоляции, «удалённой работы» и «вынужденных отпусков».

Сейчас же люди начнут звереть, сидя в своих 30-50-метровых клетушках. Особенно мужики, не приспособленные к вечному присутствию женщин и детей, к тому, что их постоянно пилят, заставляют что-то делать по дому.

В России и так 75% насильственных преступлений – бытовуха.

Самые умные будут уходить в гаражи, уезжать на дачи – хорошо, что как раз тепло надвигается.

Галина Панина:



Грипп пройдёт. Здравый смысл не вернётся. Жизнь с вылезшими на психосоматике болячками по-новому не проживёшь.

Я уж не говорю, что через месяц те, кто кричит о «гражданской ответственности» полезут на стенку, переругаются с родными и пойдут на улицу. Люди- живой тонкий организм, а не стадо Баранов. Есть таки отличие.

Линор Горалик:

Все время хочется, чтобы пришел кто-то взрослый и вместо всех мотивирующих хэштегов со словами Covid и Challenge завел для нас хэштег #JustStaySaneCovidChallenge и разрешил нам на время карантина и конца света __ничего не достигать__ . Мне кажется (может быть, только кажется), что у многих из нас сейчас есть лихорадочная потребность как-то в эти дни быть супер-отличниками (у меня есть и я мучаюсь; я это не вчуже говорю, вы не подумайте).

Этому способствуют, насколько лично мне удается понять, несколько факторов, среди которых - лихорадочная потребность в деятельности, просто вызываемая тревогой; иллюзия (именно иллюзия - в случае многих из нас) появления большого объема свободного времени; ложные исторические примеры (Декамерон! Болдинская осень! - у них работы не было, как у некоторых, и семьи не было на голове, как у некоторых других, не говоря уже о тех, у кого и работа, и семья); огромное количество лакомых учебно-просветительских ресурсов, ставших в эти дни бесплатными; чувство, что на фоне общего <кошмара> лично ты должен приносить какую-то пользу обществу, - что-то писать, что-то делать онлайн, как-то __действовать__; наконец, якобы существующая обязанность "не поддаваться унынию"; наверняка есть еще факторы, которые я не учла.

Получается, кажется мне, парадоксальная и нелегкая история. С одной стороны, у нас остается огромная пачка наших никуда не отменившихся обязанностей (дай бог, сохранилась работа; кто перешел на домашнюю - тому только труднее, потому что надо заново отстраивать процессы, кто, не дай бог, потерял работу - ее надо искать в условиях апокалипсиса и спада; а о тех, у кого еще и семья, я вообще молчу). С другой стороны - мир как-то охреневает, ничего непонятно, тревога дикая, новости каждые пятнадцать минут, планы пошли <к чёрту>, за ближних страшно, все это ест мозг и нервы и ресурса внутреннего остается довольно мало. А с третьей стороны - не у меня же одной, наверное, вот это дикое чувство, что теперь надо срочно все успеть, и вместо FOMO, "fear of missing out", даже те, у кого его раньше не было, иногда начинают страдать (так мне кажется) каким-то новым FOMOC, Fear of Missing Out on Covid, - "ну как я весь коронавирус бестолково пропущу?" Заниматься йогой два раза в день! Паралелльно учась варить гречотто с трюфелями! И слушая курс про этическую составляющую эпидемиологического поведения! Ногой при этом складывая с ребенком развивающие паззлы! На эвенкском, который когда же учить, если не сейчас! И при этом обязательно в костюме-тройке, потому что это же вопрос сохранения чувства собственного достоинства - одеваться нарядно каждый день и щелкаться для инстаграмма! Что-то очень тяжело, а это у меня еще и ребенка нет (к сожалению), - и вот мне кажется, что не мне одной тяжело. И я понимаю, что эта лихорадка бодрой деятельности постепенно пойдет на спад, но пока что - вот.

Екатерина Шульман:

Видно, как уже первые дни, проведенные в карантине, решительно развеяли ту распространённую иллюзию, что при домашнем режиме прибавляется свободного времени. Свободного времени у вас прибавится при соблюдении двух условий:

а) вас отправили не на удаленную работу, а в оплачиваемый отпуск (дьявольская разница, как выражался другой самоизолянт);

б) у вас нет детей.

Если эти два условия у вас отсутствуют, работать вы будете

а) больше

б) хуже.

Вся та работа, которая должна быть сделала, будет сделана в непривычном новом режиме, который вы должны установить и настроить для себя сами. Как увлекательно ускоренное освоение дистанционных методов обучения и соответствующих технологий и платформ, сейчас узнали все работники сферы образования. Ваше рабочее место никто вам не организует, никто не поможет вам с компьютером, никто не уберется, когда вы уйдете, не помоет вашу чашку и не вкрутит перегоревшую лампочку. Кроме того, если в обычное время вы и члены вашей семьи хотя бы раз в рабочий день ели вне дома (дети в столовой, взрослые на работе), то теперь вся еда, которая поглощается в течение суток, должна быть изготовлена вами из добытых вами же продуктов, и раздать её и потом убрать всё образовавшееся тоже должны будете тоже вы. Последнее обстоятельство особенно удивит вас, если вы не женщина (вар.: если у вас гендерная социализация не по женскому типу). Если вы живете в городе, то в обычное время значительную часть вашей работы за вас выполняет городская инфраструктура. Теперь весь труд, необходимый для того, чтобы обеспечить вам саму возможность трудиться, ложится на вас. Last but not least, работа по обучению и присмотру за вашими детьми, которой в обычное время заняты специально обученные и оплачиваемые люди, теперь возлагается на вас же. Так что нагрузка возрастает, а качество трудовой деятельности снижается. Почему? Потому что приходится принимать множество ситуативных решений с высокой ценой ошибки (сходил в аптеку - убил бабушку. Или нет?) в условиях недостатка данных. Это выматывает. Так что то немногое время, которое у вас останется, вы будете тратить на чтение новостей в оправданном ожидании плохих новостей (которые будут приходить). В таких условиях особенного творческого взлета ждать не стоит - творчество требует покоя и свободы духа. Говорю это не для того, чтобы всех расстроить - не такова моя социальная функция - а для того, чтобы граждане не ожидали от себя по итогам трех недель Каменного гостя и диссертации разом, а когда ничего подобного не материализуется, не расстраивались бы ещё больше. Ставьте реалистичные цели: а) не срываться на детей; б) не разъесться до полусмерти; с) ложиться спать в приличное время. Поддерживать дом в состоянии минимального хаоса и выполнять свои рабочие обязательства - достаточные достижения и повод для гордости и хвастовства. И, бога ради, придумайте себе какую-нибудь посильную надомную физнагрузку, кроме мытья полов - иначе ручки-ножки отвалятся и мозг обнулится от недостатка кислородообеспечения.