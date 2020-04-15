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live Лицом к событию. Весна патриарха и осенний парад

Лицом к событию. Весна патриарха и осенний парад
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Лицом к событию. Весна патриарха и осенний парад

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Извлекает ли, переживающий весенний кризис, режим патриарха российской власти Владимира Путина уроки из своих ошибок? Обсуждают глава "Лиги пациентов" Александр Саверский, членов Политкомитета партии "Яблоко", депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг, политолог и историк Николай Митрохин (Бремен, Германия), депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30559179.html

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