Весна патриарха и осенний парад

За сутки в России подтверждено 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, умерло 34 человека. В Москве - 1370. После чреватых заражением утренних толп на входах в метро Москвы 15 апреля, когда полиции были даны указания, "чтобы муха не пролетела", столичные власти ослабили незаконно установленный пропускной режим передвижения по городу. Впрочем, мэр Москвы С.С. Собянин так и не извинился за содеянное безобразие.

Президент РФ Владимир Путин пообещал дотации на поддержку бизнеса. В частности, по 12 тысяч на неуволенных сотрудников остановивших работу из-за "изоляции" фирм.

Извлекает ли, переживающий весенний кризис, режим патриарха российской власти Владимира Путина уроки из своих ошибок? Обсуждают глава "Лиги пациентов" Александр Саверский, членов Политкомитета партии "Яблоко", депутат Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг, политолог и историк Николай Митрохин (Бремен, Германия), депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 16 апреля в 19:05