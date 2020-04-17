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Лицом к событию. Вирусная Пасха: конец симфонии власти и РПЦ?

Лицом к событию. Вирусная Пасха: конец симфонии власти и РПЦ?
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Лицом к событию. Вирусная Пасха: конец симфонии власти и РПЦ?

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Православные 19 апреля отметили Пасху в уникальных условиях: в Москве, во многих регионах России храмы были закрыты принудительно. Какой урок получили верующие? Обсуждают священник Андрей Кураев, религиовед Сергей Чапнин, историк и политолог Николай Митрохин (Бремен). Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30565480.html

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