Вирусная Пасха: конец симфонии власти и РПЦ?

Православные 19 апреля отметили Пасху в уникальных условиях: в Москве, Санкт-Петербурге во многих регионах России храмы были закрыты принудительно. Заражена коронавирусом несколько десятков священников. В Украине многие храмы закрыты. На карантине - Киево-Печерская лавра, ставшая источником массового инфицирования. Отношения Московской патриархии и власти осложнились.

Какой урок получили верующие? Обсуждают священник Андрей Кураев, религиовед Сергей Чапнин, историк и политолог Николай Митрохин (Бремен). Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 20 апреля в 19:05

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