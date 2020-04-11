"Я не считаю народ терпилой". Иск против Соловьева и Симоньян

20-летний Лев Гяммер, который недавно стал координатором штаба Навального в Краснодаре, подает в суд на блогера Армена Гаспаряна, телеведущего Владимира Соловьева и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. По словам оппозиционера, Гаспарян, Соловьев и Симоньян опубликовали на своих ресурсах информацию, порочащую его честь и достоинство. Гяммер рассказал, что Армен Гаспарян разместил в своем телеграм-канале пост от имени якобы бывшего волонтера штаба Навального в Краснодаре. "Волонтер" критикует деятельность нового координатора штаба и показывает скрин переписки сотрудников штаба, где они обсуждают DDoS-атаку на горячую линию по коронавирусу в Краснодаре. Владимир Соловьев в ролике на YouTube назвал Гяммера "краснодарским подонком" и "террористической скотиной". Маргарита Симоньян перепостила сообщение телеграм-канала ОМОНТВ с комментарием "Фактически, это диверсия "несистемной оппозиции" против государства (статья 281 УК РФ). За это предусмотрен тюремный срок 15-25 лет или пожизненный".

В интервью Радио Свобода Лев Гяммер объяснил эту информационную атаку.

– Я недавно приехал в Краснодар из Москвы, где жил четыре месяца. Почти сразу после того, как я возглавил штаб Навального, власти края приняли решение о самоизоляции. Я ничего еще не успел сделать и даже не познакомился со всеми волонтерами. Мы перешли на работу из дома, и я выложил несколько постов на странице штаба в социальной сети "ВКонтакте". В одном из них мы рассказали, как трудно дозвониться на горячую линию по коронавирусу. В другом – что надбавки к зарплате должны получить все врачи, а не только инфекционисты, как предложили власти. Я призвал менять власть законным способом, с помощью "умного голосования". В воскресенье ко мне домой пришла полиция и вручила предупреждение о недопустимости призывов к свержению власти. Они пытались меня опросить, но я взял 51-ю статью Конституции. На следующий день я получил сообщение от бота со скриншотом переписки сотрудников и волонтеров штаба Навального в Краснодаре. В этой фейковой переписке мы якобы обсуждаем DDoS-атаку на горячую линию по коронавирусу. Я не придал значения фейку, но мне стали присылать подобные сообщения другие боты. Я решил узнать, кто первым опубликовал этот фейк. Одна из самых ранних публикаций, по нашим данным, была в телеграме эксперта телеканала "Россия 24" Армена Гаспаряна. Там был полный текст поста с комментариями "волонтера". Остальные, как правило, постили лишь скриншот.

– Армен Гаспарян не ответил на просьбу Радио Свобода рассказать свою версию событий. В своем телеграме он разместил ссылку на комментарий порталу "Политика сегодня". Гаспарян рассказал, что сделал репост другого телеграм-канала, и посоветовал вам судиться с первоисточником информации. Кто, на ваш взгляд, первоисточник информации?



– Некий бывший волонтер, которого, на мой взгляд, не существует. Кстати, Гаспарян уже высказывался на мой счет, когда на меня завели дело по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" за несколько роликов из фильмов, представляющих Гитлера в сатирическом свете. Канал "Россия 24" сделал сюжет обо мне, и Гаспарян тоже сказал свое слово. Я не утверждаю, что эти факты взаимосвязаны, возможно, это совпадение. По делу о свастике меня оправдали, но Соловьев продолжает называть меня нацистом.

– Как вы можете доказать, что переписка о DDoS-атаке фейковая?

"Лирический герой" высказывается, словно он откинулся с зоны году в 2005-м. Люди моего возраста не используют слово "кент" и прочие странные выражения

– Во-первых, потому что не было информации, что на горячую линию совершалась DDoS-атака. Ее легко отследить, и если бы такая атака была, то меня бы уже давно арестовали. Диалог между якобы сотрудниками штаба написан нелепо и глупо. В этом фейковом диалоге якобы я говорю, как узнал от каких-то кентов, что есть такая вещь – DDoS-атака. По логике этого диалога, только я узнал – а уже через примерно 20 минут у меня было все оборудование, я настроил сервер и начал атаковать. Я не знаю, как совершать DDoS-атаку, и знать не хочу, но сомневаюсь, что гуманитарий, вроде меня, так быстро в этом сможет разобраться. Мой "лирический герой" высказывается, словно он откинулся с зоны году в 2005-м. Люди моего возраста, на мой взгляд, не использует слово "кент" и прочие странные выражения. У меня другая манера речи и письма. Этот скриншот выглядит очень подозрительно с технической точки зрения. Чаты в телеграме обычно не оформляют подобным образом. Видимо, те, кто создали этот фейк, рассчитывают, что у людей на фоне ощущения опасности, которую несет эпидемия коронавируса, отключается критическое мышление, и они готовы верить в любую чушь. Кроме того, я считаю, что атаковать линию по коронавирусу – это нижайшая низость. Мы критикуем власть и предлагаем альтернативу, а не разрушаем возможность получить хоть какую-то помощь. В фейковой переписке есть фраза "так им и надо, терпилы". Я не считаю народ терпилой и не испытываю ненависти к людям, которые выбрали Путина. Я считаю, что люди, которым искренне нравится Путин, заблуждаются. В 2014 году я сам был за Путина, у меня дома даже висел его портрет. Я знаю много людей, которые когда-то верили Путину, а потом изменили свое отношение к власти. Людей можно переубедить. Наш народ – это забитый ребенок. Его столько лет на протяжении истории гнобили. Народ нельзя ругать, надо его реабилитировать и помочь ему встать на ноги, тогда он сам сможет выбрать власть, которая будет действовать в его интересах. Я сначала не придал значения этому грубому фейку. Но потом я увидел, что обо мне высказался Соловьев, затем репост сделала Симоньян. В личку мне стали приходить угрозы и пожелания отправиться к моей маме. Мою маму Ольгу осудили на полтора года условно за то, что она попыталась защитить участницу движения "Протестный Кузбасс" Милу Земцову. Летом 2019 года мама трагически погибла. Я считаю, что своими действиями люди, которые создали и распространяют такой фейк, ставят под угрозу мою безопасность.

Народ нельзя ругать, надо его реабилитировать и помочь ему встать на ноги, тогда он сам сможет выбрать власть, которая будет действовать в его интересах

– Как вы думаете, в чем цель этой информационной атаки?

– Сначала мы решили, что местная власть поприветствовала так нового координатора штаба Навального. Но после того, как фейк репостнула Симоньян и Соловьев уделил столько времени моей скромной персоне в своем ролике, я думаю, что, возможно, на меня хотят завести дело по террористической статье.

– Вы лишь предполагаете, что такое возможно?

– Предполагаю, но, по моему мнению, это заказ. Какова конечная цель этого заказа – остается только гадать.

– Вы уже подали в суд на Гаспаряна, Симоньян и Соловьева?

– Мы готовим иски. Хотим привлечь Гаспаряна, Симоньян и Соловьева по статье 152 ГК "Защита чести, достоинства и деловой репутации". Параллельно мы будем писать заявления в МВД и прокуратуру. Также мы собираемся выяснить, была ли в самом деле атака на горячую линию по коронавирусу в Краснодаре.

– Почему вы переехали в Краснодар?

– В прошлом году я переехал в Москву. Я принял такое решение по личным причинам, я не хотел больше оставаться в Новокузнецке. После гибели мамы мне там было очень тяжело, нужно было сменить обстановку. В Москве я занимался поддержкой осужденных по "ростовскому делу". Весной федеральная команда Навального предложила возглавить штаб в Краснодаре.

– В Краснодаре не нашлось желающих занять эту должность?

На меня надавить невозможно, потому что на Кубани у меня никого нет

– Люди, которые взаимодействовали со штабом в Краснодаре, стали взаимодействовать с властью. Я знаю, что сотрудников краснодарского штаба похищали, им угрожали. На меня надавить невозможно, потому что на Кубани у меня никого нет. Моей основной задачей было создание системы "умного голосования" на ближайших выборах в городскую думу Краснодара. Мы хотим максимально выдавить единороссов из думы. Особенно это важно, потому что эта дума будет выбирать мэра Краснодара. Сейчас не так важно, за кого люди отдадут голоса, главное, чтобы не за "Единую Россию". В Краснодаре, по моим сведениям, коммунисты – это реальная оппозиция "Единой России". Мне не близка идеология коммунистов, я либертарианец, но пусть лучше в думе будут коммунисты и члены ЛДПР, чем одни единороссы. Потом, возможно, появятся кандидаты с более близкими нам политическими взглядами.

– Что такое проект "Мы должны выжить", который вы недавно анонсировали на своей странице в социальной сети?

– Он должен объединить предпринимателей и наемных работников, которые пострадали от эпидемии и самоизоляции. Ситуация сейчас очень тяжелая, Россия и так находилась в длительном экономическом кризисе, эпидемия коронавируса спровоцировала мировой кризис. Сейчас перед людьми стоит проблема выживания. И у государства есть деньги, чтобы помочь населению пережить трудный период. Но власть не ввела ЧС, не взяла на себя обязательства перед гражданами, которые разорились или остались без работы. Мы хотим информационно и юридически поддержать этих людей и помочь им получить от государства помощь.

– Почему вы продолжаете заниматься политикой?

– Я на этот вопрос уже не первый год отвечаю цитатой, которую приписывают философу и политическому деятелю Эдмунду Берку: "Единственное, что нужно для триумфа зла, – это чтобы хорошие люди ничего не делали".