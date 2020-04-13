Осуждённый по "московскому делу" Никита Чирцов вышел на свободу

Осуждённому по "московскому делу" Никите Чирцову смягчили приговор до 11 месяцев и освободили в зале суда. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката.

В декабре прошлого года суд в Москве приговорил Чирцова к одному году колонии. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти.

По версии следствия, на акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля в Москве он толкнул в грудь полицейского. Потерпевший на суде заявил, что физической боли от действий обвиняемого не почувствовал, а просто попятился назад. Чирцов вину не признал.

Чирцова задержали в Минске в конце августа прошлого года по запросу России. Спустя двое суток его выслали из Белоруссии. По прилёте его не стали задерживать и арестовали спустя два дня.

Так называемое "московское дело" было возбуждено после акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. В общей сложности были арестованы более 20 человек. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с шестерых человек были сняты все обвинения. Несколько человек были осуждены.