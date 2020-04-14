"Охранники у власти": соцсети о столичном "цифровом концлагере"

Российские власти постепенно ужесточают меры по борьбе с распространением коронавируса. В авангарде Москва, где сейчас введены, пожалуй, самые строгие ограничения свободы передвижения, мэрия пытается задействовать все доступные ей методы слежения за москвичами, и уже на днях заработают цифровые пропуски для поездок по городу.
Это вызывает серьёзное отторжение.
У нас не карантин, у нас просто режим готовности... Просто никуда нельзя ехать, идти, пытаться трудоустроиться и вообще выходить из дома. Правда никто не говорит, как кормить семью? Какую справку должен себе выписать самозанятый? И много еще есть вопросов...
Дожили. Мигранты будут проверять документы у москвичей. Таксистов в Москве власти обязали проверять наличие QR-пропуска у своих пассажиров.
Сталингулаг:
Вдумайтесь, таксист, который, как правило, вообще не имеет российского гражданства, будет решать, можно ли гражданину России поехать по своему городу. И это я сейчас даже не говорю о такой незначительной детали, что у каждого таксиста будет доступ к базам ваших данным, а иначе как он определит подлинность пропуска. Ещё никогда паспорт РФ не был настолько бесполезной бумажкой, в условиях кризиса, по нему и кредит не дадут
"В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции"...
А новых инфицированных выявлено только 1306 человек. Молодцы менты! Даже перевыполнили план на 52 человека...
Мишель Фуко был не прав. Публичные казни не ушли в прошлое. Вместо позорного столба теперь — пресс-службы МВД, а вместо площадей, на которых собирались толпы, у нас соцсети.
Смотрю выпускаемые полицией ролики про отлов нарушителей «режима самоизоляции». И думаю: «Что ж вы, глупцы, делаете?». Лица людей светите, выехавших на авто по каким-то своим делам. И ведь нет в этих видео никакого общественного интереса. Мы не можем по ним оценить степень вины нарушителя. Показывают просто, как человек в форме составляет на какого-то бедолагу протокол.
Но, знаете, у публичных казней были и побочные эффекты. Они зачастую приводили к сочувствию публики по отношению к преступнику и отвращали народ от властей. В глазах людей власти сами становились преступниками.
Поехала в город - срочно понадобился один документ. На въезде в тоннель по Новой Риге перегорожены все полосы, кроме одной. Полиция в масках рандомно останавливает машины. Ощущение, что это не мой родной город, а кинопавильон. Только это <совсем> не кино
А вот вопрос.
В пределах района пешком можно без пропуска.
На машине с пропуском.
То есть по сути - это пропуск на машину, на транспорт.
Допустим, мы с женой поехали в магазин.
Нам надо получать два пропуска?
Но с какого хрена? Вылезли из машины - вообще стали пешеходы и имеем право. Машина не болеет, чес-слово.
<Зачем> вообще вводить ограничения в поездках по району, если это поездки в магазин по большей части? Чисто для создания неудобств населению?
Отлично, система пропусков не даёт мне в один день:
Сходить к пульманологу (один адрес)
Сделать кт (второй адрес)
Сдать кровь для исследования (третий адрес)
Ищу пресс-карту, могу написать статью про то, как это - переболеть корннавирусом, а потом пытаться обследоваться.
Москвичи, разумно расходуйте талоны на передвижение по городу! У вас их только два в неделю!
Спасибо Сергею Семеновичу Собянину, Трижды величайшему!
(с) все пересылают нецензурированную версию
Власти: - Так, у нас карантин, самоизоляция, и все такое.
Народ: - И что нам делать?
Власти: - Работать нельзя. Сидите дома.
Народ: - А, ну ок. Щас бухла закупим, и сядем.
Власти : - А завтра мы введем пропуска для хождения по городу.
Народ: - А что это такое?
Власти: - Да (самоцензура) его знает. Но пропуска будут.
Народ: - Ну ок, ждем.
Власти: - А не, мы не введем пропуска.
Народ: - Так введете или не введете?
Власти: - Введем, но потом.
Народ: - А нам-то что делать?
Власти: - Ходить со справками.
Народ: - Куда ходить?
Власти: - Да куда хотите, туда и ходите, (самоцензура). Но со справками.
Народ: - С какими справками?
Власти: - Да (самоцензура) его знает. Возьмите какие-нибудь. Что у вас глистов нет, например.
Народ: - А собак как выводить?
Власти: - Не дальше ста метров от дома.
Народ: - Почему?
Власти: - Ну чтобы вот. И с паспортами.
Народ: - С паспортами собак?
Власти: - Да (самоцензура)ли ж вы такие тупые? Ну ладно, и на собак берите тоже.
Народ: - А где информация вообще? Что можно, что нельзя? Сколько зараженных?
Власти: - Да что ж вы до(самоцензура)лись-то до нас? Мы для вас трудимся-трудимся, а вы неблагодарные.
Народ: - А что вы для нас сделали-то?
Власти: - Мы вас защитили.
Народ: - Каким образом?
Власти: - Ой, всё!
Народ: - Так нам-то чо делать?
Власти: - Да чо хотите, то и делайте, от(самоцензура)тесь только, и не мешайте вас спасать!
По российским центральным каналам главной нитью проходит то, что Россия ВО-ВРЕМЯ ко всему подготовилась (спасибо Путину), поэтому, там хоть и есть заражённые, но в целом всё нормально, всё под контролем (Путина).
Но с другой стороны, там чуть ли не ежедневно вводятся новые правила и они всё жёстче и жёстче.
Что это сокрытие информации?
Похоже, что да.
Неужели такая же ложь о существующей ситуации в своё время в Китае их ничему не научила?
Странно, что в Москве не ввели платные пропуска. Экономическое положение-то тяжёлое в стране.
Знаете, в чем фишка с пропусками?
Введение пропусков не только незаконно, это-то традиционно и не удивительно.
Оно:
1. нелогично
2. никак не спасает от коронавируса, наоборот.
Почему я не могу отвезти своим родителям продукты на своей машине, что явно безопаснее, чем курьер (который неизвестно где и с кем контактировал до того, и который без перчаток?).
Чему поможет знание Собяниным адреса дачи, куда я собираюсь вывезти родню? (скорая, если что, из Москвы все равно не приедет, выгребайте сами, как хотите).
Если мне нужно забрать заказ на соседней станции метро, а Тройки у меня нет, как оформлять этот гребаный пропуск на разовый билетик?
Что, человек с пропуском сразу в безопасности от вируса?
Что, от введения пропусков сразу прибавится больниц, массово закрытых именно этим Собяниным и Раковой?
Короче говоря, пропуска НИКАК не помогают в сохранении здоровья.
Они нужны только и исключительно для безграничного контроля над холопами, то есть нас с вами - потому что чиновникам, а так же судейским и охранникам по-прежнему можно все.
Я очень долго молчала, просто слов не могла подобрать от этого безумия. Но теперь моя коробочка переполнилась. Можно попросить сторонников добровольного чипирования, восхваляющих режим и прозорливость его лидеров, пояснить мне, как мои отчеты о том, из какого пункта А в какой пункт В и для каких целей(wtf?!) я еду, поможет нераспространению вируса? И почему я должна получать разрешение(вы серьезно?!) на перемещение в ЛИЧНОМ транспорте, если распространение происходит при ЛИЧНОМ контакте?
Почему никем не тестируемые курьеры и дворники с их громадным числом контактов в день считаются априори ЧИСТЫМИ перед человеком, который вышел из только что продезинфицированного под’езда, сел в личную машину, регулярно протираемую дезинфицирующими салфетками, доехал до нужного ему места без личного контакта с кем-либо?
Чем запрет на поход в ближайший лесо-парковый массив в условиях, когда люди стремятся даже на тротуаре расходиться друг с другом, соблюдая дистанцию, поможет побороть вирус? Вирус передается от деревьев? Его разлет сто метров?
Почему ВСЕ встреченные вчера мной Скорые ездят с мигалками, но при этом держать скорость неторопливую, почти прогулочную, а их пассажиры — водители, врачи, сестры — едут БЕЗ масок?
Про мам с колясками не спрашиваю. Кто не укладывал детей на дневной сон дома, кто не укатывал детей играми без уличных прогулок, при этом вкалывая любую свободную минуту, тот никогда не влезет в шкуру таких мамашек как я
Я эти два дня просто челюсть с пола не могу никак собрать и выжать из себя эти вот вопросы, настолько меня поразила эта беспардонная легкость и наглость, с которой по просьбам трудящихся вводят фактическое чипирование и тотальный контроль над людьми в стране😡 Это не Оруэл, это что-то страшнее
Четверть века смеялись вы над старцами и их видением перспективы электронного концлагеря. Но старцы были Московского патриархата и знали с кем имеют дело. В нужный момент по щелчку пальцев, за неделю - раз и концлагерь готов. Не хуже китайского получился.
Вообще, налицо государственное преступление. Ограничение свободы перемещений, грубейшее нарушение конституции, которая вводит такие ограничения только при вводе в действие соответствующего федерального закона. Как известно, никакой закон сегодня не применяется - есть три невнятных обращения президента из какого-то схрона, есть распоряжение мэра города Москва, но нет ситуации ЧС или ЧП.
Конституционный суд набрал воды в рот, истощив свою профессиональную активность подобострастным согласием с конституционным переворотом Путина.
Я не очень понимаю, как власть собирается организовывать голосование за поправки в конституцию (если эта идея еще в силе), если самой конституции в стране уже нет. Есть текущие решения власти, никакого отношения к праву не имеющие. Это состояние называется оккупацией, и сравнение мэра Москвы с гитлеровским бургомистром более чем адекватно. Путин в данном случае уже не президент, а обычный гауляйтер. В оккупации президентов нет.
На 75-летие победы мы вдруг оказались перед фактом, что страна оккупирована, причем теми же, победу над которыми мы якобы будем праздновать. К нам пришел обычный фашизм, теперь уже не скрываясь, а вполне наглядно.
В России и в Москве, в частности, живут люди в целом дисциплинированные и законопослушные. Никаких ужесточений, дополнительных мер контроля не требуется. Происходит целенаправленное поэтапное введение цифрового концлагеря, напоминающее "распорядок дня живодёрни". С такого числа мы введём эти запреты, а с такого вот эти. Откуда берутся числа в календаре бюрократии? Никакой логики в борьбе с болезнью здесь нет. Если вы боретесь с реальной эпидемией, то нужно вводить весь комплекс мер сразу. Иначе всё это выглядит как постепенное приручение населения к рабству. Это приручение и происходит. И хватит твердить про какую-то конспирологию. Цифровой концлагерь уже построен. Вот он: добро пожаловать. Нет, продолжают твердить : "Это конспирология, конспирология это". Наверное, и в ошейнике и наморднике будут продолжать. Вырисовываются теперь мотивы назначения безвестного Мишустина премьером России. Он же крупнейший в государственном аппарате специалист и практик по цифровизации. Удивительно своевременное назначение.
А не именно ли для этого ОНИ запустили этот коронавирус?
У НИХ будут спецпропуска, как это и всегда было, а ТЫ - #сидидома#?
Ни на одно мгновение не поверю в благие намерения властей. Такая уж у власти репутация...
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве цифровых пропусков. Аналогичные пропуска введут и в Подмосковье. Они будут обязательны для любых поезд....
Уверен - глядя на ужасный неадекват системы Собянина- Путина, как только можно будет выехать из страны, многие выедут и никогда не вернутся. Потому что жить в мире Оруэлла они не хотят. И это будет мощная волна миграции тех, кто до последнего верил в рационализм системы. А демшиза, которая готова променять свободу на порядок в камере, показала, что она не демократическая, а просто шиза, те же ватники, вид сбоку
Большинство хочет не свободы, а привилегий. Поэтому получение пропуска будет не более, чем ударом по самолюбию. От свободы здесь отказались уже 20 лет назад, каждый раз подтверждая свой выбор вынужденной или реальной лояльностью нынешней власти.
Я так понимаю, что все, кто истошно орет про цифровой концлагерь и что их Собянин незаконно дома запер так, что они с голоду помрут буквально завтра (особенно их много в одной группе в фб, партизанский отряд ковидиотов) - это как раз те, кто шарится по дорогам и улицам, никого не слушая и ничего не соблюдая и из-за кого и ввели жесткач
Очень поразительно, что людей надо насильно заставлять спасать собственные жизни. С криками «нерабочая неделя!» ковидиоты побежали в парки. Ковид-диссиденты иногда сидят дома, но пишут яростные посты о жизни в клетке, о лишении свободы, правах человека и о том, что Большой Брат за ними следит. О том, что «жизнь — это свобода», а без нее, в заточении в собственной квартире, лучше уж умереть (серьезно, я цитирую!). Ну и вот они такие вроде карантинят, а потом оказывается, что ездят в гости, ходят без маски и перчаток, тайно делают маникюры и прически (причем они еще и недавно общались с теми, кто заболел). Италия показала, что более менее работают только штрафы от тысячи евро, кордоны военных/полицейских, уголовные наказания, пропуска на каждую покупку. Испания показала тоже самое — и, самое страшное, что даже это не всегда работает! Даже штрафы в 3000 евро не всех останавливают. Это сюр. Теперь мы знаем, что люди из кино, которые вместо пистолета хватают банан, - они существуют. И печалька в том, что их навалом. Они очень возмущены пропусками, которые сейчас введут. Это ограничивает их свободу, да. Ту самую свободу заболеть и передать вирус другому. Свободу лежать в очереди на ИВЛ. Свободу умереть, в конце концов или стать причиной смерти другого. Зато права человека соблюдены и Большой Брат за ними не следит. Больше всего меня, конечно, тут удивляет, как сильно народ вцепился в стадию отрицания. И застрял в ней, похоже, навсегда.
Мария Баронова:
Проблема в том, что число заболевших растет очень быстро. Целый месяц нас торжественно призывали сидеть дома и не выходить без лишней нужды на улицу. Призывали по-хорошему, мягко. Результат мы знаем. В итоге, вводятся пропуска. И люди, желающие поехать на метро смогут сто раз подумать, точно ли им туда надо.
Ну и в который раз вслед за всеми повторюсь: сидите дома, пожалуйста, выбирайте самоизоляцию, а не пополнение статистики заболевших. И сами тоже никого не заражайте.
Скажите себе временно
наконец: Люди — Зло, Плейстейшон — Добро
Как показывает хроника борьбы с коронавирусом, у наших властей хорошо получается запрещать, ограничивать и штрафовать, в общем, то, что не требует больших способностей и практических усилий. А вот организовывать и создавать пока получается хуже, к примеру, вчера я объехал все аптеки нашего района и могу заявить авторитетно — масок нет. Нигде. Ну не смогли обеспечить, о чем и говорили недоброжелатели.
Может, руководство города считает, что все москвичи в детстве посещали кружок «умелые ручки»? За всех не скажу, но из меня самоделкин неважный, тем более, что у нас в доме нет ни подручных материалов, ни швейной машинки. А может, это тоже входит в хитрый план, типа, отсутствие средств защиты — это ещё одна веская причина сидеть по норам и не высовываться?
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