"Охранники у власти": соцсети о столичном "цифровом концлагере"

Российские власти постепенно ужесточают меры по борьбе с распространением коронавируса. В авангарде Москва, где сейчас введены, пожалуй, самые строгие ограничения свободы передвижения, мэрия пытается задействовать все доступные ей методы слежения за москвичами, и уже на днях заработают цифровые пропуски для поездок по городу.

Это вызывает серьёзное отторжение.

Александр Молчанов:

У нас не карантин, у нас просто режим готовности... Просто никуда нельзя ехать, идти, пытаться трудоустроиться и вообще выходить из дома. Правда никто не говорит, как кормить семью? Какую справку должен себе выписать самозанятый? И много еще есть вопросов...

Алексей Дуленков:

Дожили. Мигранты будут проверять документы у москвичей. Таксистов в Москве власти обязали проверять наличие QR-пропуска у своих пассажиров.

Сталингулаг:



Вдумайтесь, таксист, который, как правило, вообще не имеет российского гражданства, будет решать, можно ли гражданину России поехать по своему городу. И это я сейчас даже не говорю о такой незначительной детали, что у каждого таксиста будет доступ к базам ваших данным, а иначе как он определит подлинность пропуска. Ещё никогда паспорт РФ не был настолько бесполезной бумажкой, в условиях кризиса, по нему и кредит не дадут

Александр Рыклин:

"В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции"...

А новых инфицированных выявлено только 1306 человек. Молодцы менты! Даже перевыполнили план на 52 человека...

Сергей Ежов:

Мишель Фуко был не прав. Публичные казни не ушли в прошлое. Вместо позорного столба теперь — пресс-службы МВД, а вместо площадей, на которых собирались толпы, у нас соцсети.

Смотрю выпускаемые полицией ролики про отлов нарушителей «режима самоизоляции». И думаю: «Что ж вы, глупцы, делаете?». Лица людей светите, выехавших на авто по каким-то своим делам. И ведь нет в этих видео никакого общественного интереса. Мы не можем по ним оценить степень вины нарушителя. Показывают просто, как человек в форме составляет на какого-то бедолагу протокол.

Но, знаете, у публичных казней были и побочные эффекты. Они зачастую приводили к сочувствию публики по отношению к преступнику и отвращали народ от властей. В глазах людей власти сами становились преступниками.

Александра Ливергант:

Поехала в город - срочно понадобился один документ. На въезде в тоннель по Новой Риге перегорожены все полосы, кроме одной. Полиция в масках рандомно останавливает машины. Ощущение, что это не мой родной город, а кинопавильон. Только это <совсем> не кино

Сергей Лукьяненко:

А вот вопрос.

В пределах района пешком можно без пропуска.

На машине с пропуском.

То есть по сути - это пропуск на машину, на транспорт.

Допустим, мы с женой поехали в магазин.

Нам надо получать два пропуска?

Но с какого хрена? Вылезли из машины - вообще стали пешеходы и имеем право. Машина не болеет, чес-слово.

<Зачем> вообще вводить ограничения в поездках по району, если это поездки в магазин по большей части? Чисто для создания неудобств населению?

Ильяс Сетдинов:

Отлично, система пропусков не даёт мне в один день:

Сходить к пульманологу (один адрес)

Сделать кт (второй адрес)

Сдать кровь для исследования (третий адрес)

Ищу пресс-карту, могу написать статью про то, как это - переболеть корннавирусом, а потом пытаться обследоваться.

Михаил Шнейдер:

Москвичи, разумно расходуйте талоны на передвижение по городу! У вас их только два в неделю!

Спасибо Сергею Семеновичу Собянину, Трижды величайшему!

Михаил Виноградов:

(с) все пересылают нецензурированную версию

Власти: - Так, у нас карантин, самоизоляция, и все такое.

Народ: - И что нам делать?

Власти: - Работать нельзя. Сидите дома.

Народ: - А, ну ок. Щас бухла закупим, и сядем.

Власти : - А завтра мы введем пропуска для хождения по городу.

Народ: - А что это такое?

Власти: - Да (самоцензура) его знает. Но пропуска будут.

Народ: - Ну ок, ждем.

Власти: - А не, мы не введем пропуска.

Народ: - Так введете или не введете?

Власти: - Введем, но потом.

Народ: - А нам-то что делать?

Власти: - Ходить со справками.

Народ: - Куда ходить?

Власти: - Да куда хотите, туда и ходите, (самоцензура). Но со справками.

Народ: - С какими справками?

Власти: - Да (самоцензура) его знает. Возьмите какие-нибудь. Что у вас глистов нет, например.

Народ: - А собак как выводить?

Власти: - Не дальше ста метров от дома.

Народ: - Почему?

Власти: - Ну чтобы вот. И с паспортами.

Народ: - С паспортами собак?

Власти: - Да (самоцензура)ли ж вы такие тупые? Ну ладно, и на собак берите тоже.

Народ: - А где информация вообще? Что можно, что нельзя? Сколько зараженных?

Власти: - Да что ж вы до(самоцензура)лись-то до нас? Мы для вас трудимся-трудимся, а вы неблагодарные.

Народ: - А что вы для нас сделали-то?

Власти: - Мы вас защитили.

Народ: - Каким образом?

Власти: - Ой, всё!

Народ: - Так нам-то чо делать?

Власти: - Да чо хотите, то и делайте, от(самоцензура)тесь только, и не мешайте вас спасать!

Александр Тубман:

По российским центральным каналам главной нитью проходит то, что Россия ВО-ВРЕМЯ ко всему подготовилась (спасибо Путину), поэтому, там хоть и есть заражённые, но в целом всё нормально, всё под контролем (Путина).

Но с другой стороны, там чуть ли не ежедневно вводятся новые правила и они всё жёстче и жёстче.

Что это сокрытие информации?

Похоже, что да.

Неужели такая же ложь о существующей ситуации в своё время в Китае их ничему не научила?

Павел Пряников:

Странно, что в Москве не ввели платные пропуска. Экономическое положение-то тяжёлое в стране.

Лада Юрьева:

Знаете, в чем фишка с пропусками?

Введение пропусков не только незаконно, это-то традиционно и не удивительно.

Оно:

1. нелогично

2. никак не спасает от коронавируса, наоборот.

Почему я не могу отвезти своим родителям продукты на своей машине, что явно безопаснее, чем курьер (который неизвестно где и с кем контактировал до того, и который без перчаток?).

Чему поможет знание Собяниным адреса дачи, куда я собираюсь вывезти родню? (скорая, если что, из Москвы все равно не приедет, выгребайте сами, как хотите).

Если мне нужно забрать заказ на соседней станции метро, а Тройки у меня нет, как оформлять этот гребаный пропуск на разовый билетик?

Что, человек с пропуском сразу в безопасности от вируса?

Что, от введения пропусков сразу прибавится больниц, массово закрытых именно этим Собяниным и Раковой?

Короче говоря, пропуска НИКАК не помогают в сохранении здоровья.

Они нужны только и исключительно для безграничного контроля над холопами, то есть нас с вами - потому что чиновникам, а так же судейским и охранникам по-прежнему можно все.

Таня Кособокова:

Я очень долго молчала, просто слов не могла подобрать от этого безумия. Но теперь моя коробочка переполнилась. Можно попросить сторонников добровольного чипирования, восхваляющих режим и прозорливость его лидеров, пояснить мне, как мои отчеты о том, из какого пункта А в какой пункт В и для каких целей(wtf?!) я еду, поможет нераспространению вируса? И почему я должна получать разрешение(вы серьезно?!) на перемещение в ЛИЧНОМ транспорте, если распространение происходит при ЛИЧНОМ контакте?

Почему никем не тестируемые курьеры и дворники с их громадным числом контактов в день считаются априори ЧИСТЫМИ перед человеком, который вышел из только что продезинфицированного под’езда, сел в личную машину, регулярно протираемую дезинфицирующими салфетками, доехал до нужного ему места без личного контакта с кем-либо?

Чем запрет на поход в ближайший лесо-парковый массив в условиях, когда люди стремятся даже на тротуаре расходиться друг с другом, соблюдая дистанцию, поможет побороть вирус? Вирус передается от деревьев? Его разлет сто метров?

Почему ВСЕ встреченные вчера мной Скорые ездят с мигалками, но при этом держать скорость неторопливую, почти прогулочную, а их пассажиры — водители, врачи, сестры — едут БЕЗ масок?

Про мам с колясками не спрашиваю. Кто не укладывал детей на дневной сон дома, кто не укатывал детей играми без уличных прогулок, при этом вкалывая любую свободную минуту, тот никогда не влезет в шкуру таких мамашек как я

Я эти два дня просто челюсть с пола не могу никак собрать и выжать из себя эти вот вопросы, настолько меня поразила эта беспардонная легкость и наглость, с которой по просьбам трудящихся вводят фактическое чипирование и тотальный контроль над людьми в стране😡 Это не Оруэл, это что-то страшнее





Николай Митрохин:

Четверть века смеялись вы над старцами и их видением перспективы электронного концлагеря. Но старцы были Московского патриархата и знали с кем имеют дело. В нужный момент по щелчку пальцев, за неделю - раз и концлагерь готов. Не хуже китайского получился.

Анатолий Несмиян:

Вообще, налицо государственное преступление. Ограничение свободы перемещений, грубейшее нарушение конституции, которая вводит такие ограничения только при вводе в действие соответствующего федерального закона. Как известно, никакой закон сегодня не применяется - есть три невнятных обращения президента из какого-то схрона, есть распоряжение мэра города Москва, но нет ситуации ЧС или ЧП.

Конституционный суд набрал воды в рот, истощив свою профессиональную активность подобострастным согласием с конституционным переворотом Путина.

Я не очень понимаю, как власть собирается организовывать голосование за поправки в конституцию (если эта идея еще в силе), если самой конституции в стране уже нет. Есть текущие решения власти, никакого отношения к праву не имеющие. Это состояние называется оккупацией, и сравнение мэра Москвы с гитлеровским бургомистром более чем адекватно. Путин в данном случае уже не президент, а обычный гауляйтер. В оккупации президентов нет.

На 75-летие победы мы вдруг оказались перед фактом, что страна оккупирована, причем теми же, победу над которыми мы якобы будем праздновать. К нам пришел обычный фашизм, теперь уже не скрываясь, а вполне наглядно.

Алексей Лапшин:

В России и в Москве, в частности, живут люди в целом дисциплинированные и законопослушные. Никаких ужесточений, дополнительных мер контроля не требуется. Происходит целенаправленное поэтапное введение цифрового концлагеря, напоминающее "распорядок дня живодёрни". С такого числа мы введём эти запреты, а с такого вот эти. Откуда берутся числа в календаре бюрократии? Никакой логики в борьбе с болезнью здесь нет. Если вы боретесь с реальной эпидемией, то нужно вводить весь комплекс мер сразу. Иначе всё это выглядит как постепенное приручение населения к рабству. Это приручение и происходит. И хватит твердить про какую-то конспирологию. Цифровой концлагерь уже построен. Вот он: добро пожаловать. Нет, продолжают твердить : "Это конспирология, конспирология это". Наверное, и в ошейнике и наморднике будут продолжать. Вырисовываются теперь мотивы назначения безвестного Мишустина премьером России. Он же крупнейший в государственном аппарате специалист и практик по цифровизации. Удивительно своевременное назначение.

Александр Зеленов:

А не именно ли для этого ОНИ запустили этот коронавирус?

У НИХ будут спецпропуска, как это и всегда было, а ТЫ - #сидидома#?

Ни на одно мгновение не поверю в благие намерения властей. Такая уж у власти репутация...

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в Москве цифровых пропусков. Аналогичные пропуска введут и в Подмосковье. Они будут обязательны для любых поезд....

Александр Кынев:

Уверен - глядя на ужасный неадекват системы Собянина- Путина, как только можно будет выехать из страны, многие выедут и никогда не вернутся. Потому что жить в мире Оруэлла они не хотят. И это будет мощная волна миграции тех, кто до последнего верил в рационализм системы. А демшиза, которая готова променять свободу на порядок в камере, показала, что она не демократическая, а просто шиза, те же ватники, вид сбоку

Алина Витухновская:

Большинство хочет не свободы, а привилегий. Поэтому получение пропуска будет не более, чем ударом по самолюбию. От свободы здесь отказались уже 20 лет назад, каждый раз подтверждая свой выбор вынужденной или реальной лояльностью нынешней власти.

Наталия Осипова:

Я так понимаю, что все, кто истошно орет про цифровой концлагерь и что их Собянин незаконно дома запер так, что они с голоду помрут буквально завтра (особенно их много в одной группе в фб, партизанский отряд ковидиотов) - это как раз те, кто шарится по дорогам и улицам, никого не слушая и ничего не соблюдая и из-за кого и ввели жесткач

Арина Холина:

Очень поразительно, что людей надо насильно заставлять спасать собственные жизни. С криками «нерабочая неделя!» ковидиоты побежали в парки. Ковид-диссиденты иногда сидят дома, но пишут яростные посты о жизни в клетке, о лишении свободы, правах человека и о том, что Большой Брат за ними следит. О том, что «жизнь — это свобода», а без нее, в заточении в собственной квартире, лучше уж умереть (серьезно, я цитирую!). Ну и вот они такие вроде карантинят, а потом оказывается, что ездят в гости, ходят без маски и перчаток, тайно делают маникюры и прически (причем они еще и недавно общались с теми, кто заболел). Италия показала, что более менее работают только штрафы от тысячи евро, кордоны военных/полицейских, уголовные наказания, пропуска на каждую покупку. Испания показала тоже самое — и, самое страшное, что даже это не всегда работает! Даже штрафы в 3000 евро не всех останавливают. Это сюр. Теперь мы знаем, что люди из кино, которые вместо пистолета хватают банан, - они существуют. И печалька в том, что их навалом. Они очень возмущены пропусками, которые сейчас введут. Это ограничивает их свободу, да. Ту самую свободу заболеть и передать вирус другому. Свободу лежать в очереди на ИВЛ. Свободу умереть, в конце концов или стать причиной смерти другого. Зато права человека соблюдены и Большой Брат за ними не следит. Больше всего меня, конечно, тут удивляет, как сильно народ вцепился в стадию отрицания. И застрял в ней, похоже, навсегда.

Мария Баронова:



Проблема в том, что число заболевших растет очень быстро. Целый месяц нас торжественно призывали сидеть дома и не выходить без лишней нужды на улицу. Призывали по-хорошему, мягко. Результат мы знаем. В итоге, вводятся пропуска. И люди, желающие поехать на метро смогут сто раз подумать, точно ли им туда надо.



Ну и в который раз вслед за всеми повторюсь: сидите дома, пожалуйста, выбирайте самоизоляцию, а не пополнение статистики заболевших. И сами тоже никого не заражайте.



Скажите себе временно

наконец: Люди — Зло, Плейстейшон — Добро

Юрий Лоза:

Как показывает хроника борьбы с коронавирусом, у наших властей хорошо получается запрещать, ограничивать и штрафовать, в общем, то, что не требует больших способностей и практических усилий. А вот организовывать и создавать пока получается хуже, к примеру, вчера я объехал все аптеки нашего района и могу заявить авторитетно — масок нет. Нигде. Ну не смогли обеспечить, о чем и говорили недоброжелатели.

Может, руководство города считает, что все москвичи в детстве посещали кружок «умелые ручки»? За всех не скажу, но из меня самоделкин неважный, тем более, что у нас в доме нет ни подручных материалов, ни швейной машинки. А может, это тоже входит в хитрый план, типа, отсутствие средств защиты — это ещё одна веская причина сидеть по норам и не высовываться?