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Лицом к событию

Слабый Путин?

Путин видит Кремль и страну из Ново-Огарева

Нефтяной кризис разрушает бюджет. Эпидемия коронавируса показывает низкую дееспособность власти, как и ее желание воспользоваться растерянностью людей, чтобы надеть на них "цифровой ошейник", не предлагая реальной помощи населению и бизнесу.

По данным опроса "Левада-центра" число относящихся к Путину "с восхищением и симпатией" снизилось за 5 лет 47% до 29%. Теперь 47% полностью нейтрально в оценках президента. Обстоятельства непреодолимой силы могут остановить план "обнуления" сроков правления Владимира Путина? Политические последствия пандемии обсуждают политологи Валерий Соловей и Андрей Коробков (США).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 апреля в 19:05

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