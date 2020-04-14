Слабый Путин?

Нефтяной кризис разрушает бюджет. Эпидемия коронавируса показывает низкую дееспособность власти, как и ее желание воспользоваться растерянностью людей, чтобы надеть на них "цифровой ошейник", не предлагая реальной помощи населению и бизнесу.

По данным опроса "Левада-центра" число относящихся к Путину "с восхищением и симпатией" снизилось за 5 лет 47% до 29%. Теперь 47% полностью нейтрально в оценках президента. Обстоятельства непреодолимой силы могут остановить план "обнуления" сроков правления Владимира Путина? Политические последствия пандемии обсуждают политологи Валерий Соловей и Андрей Коробков (США).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 14 апреля в 19:05