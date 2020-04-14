Greenpeace: реальные данные о пожарах в Забайкалье скрываются

Международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что информация о 98 процентах лесных пожаров в России скрывается. По данным экологов, на забайкалье приходится треть пожаров в стране. Сложная обстановка наблюдается в Бурятии, и Амурской области.

По данным организации в Забайкалье горит около 300 тысяч гектаров леса, тогда как по официальным сводкам - всего 9 тысяч. Экологи объясняют это тем, что власти сознательно стараются не использовать данные спутникового мониторинга, не учитывают, так называемые, профилактические отжиги, а также возгорания на землях ряда категорий.

Авиалесоохрана России сообщила, что оперативный штаб Рослесхоза порекомендовал властям Забайкалья и Приамурья ввести режим ЧС в лесах. В Забайкальский край направлены дополнительные силы для тушения природных пожаров.

Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов отказал в помощи местным жителям, пострадавшим от лесных пожаров, сославшись на недостаток средств в бюджете из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

Летом прошлого года площадь лесных пожаров в России превысила 2,5 миллиона гектаров, дым от них дотянулся до Аляски и Канады. Власти сначала заявили об "обычном природном явлении", которое не представляет опасности для местных жителей, а также о том, что тушить огонь экономически нецелесообразно. Однако позже правительство признало проблему, и к борьбе с огнём были привлечены МЧС и армия.