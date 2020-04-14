Цены на нефть на торгах во вторник ускорили снижение

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение на торгах во вторник и вновь приблизились к многолетним минимумам.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составляла во второй половине дня 30 долларов 69 центов за баррель, что на доллар с небольшим ниже цены закрытия предыдущей сессии. Позднее цена опустилась ниже 30 долларов.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи(NYMEX) подешевел примерно на 4 с половиной процента – до 21 доллара 42 центов за баррель, передает "Интерфакс".

Эксперты отмечают, что одного только восстановления экономической активности в Китае после вспышки коронавируса будет недостаточно для устранения избытка нефти на мировом рынке. «Для поддержания мирового спроса потребуется нечто большее», - пишет газета Financial Times.

В минувшие выходные государства, входящие в группу ОПЕК+, среди них Россия, договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки - в мае и июне этого года. Впоследствии ограничения будут ослабляться.

Помимо этого, предполагается, что еще ряд стран, в том числе США Бразилия и Канада, также будут способствовать снижению добычи.

В ожидании этой сделки цены на нефть росли всю минувшую неделю. Но в понедельник реакция рынка оказалась крайне сдержанной.

В марте цены на нефть рухнули до рекордно низких за многие годы отметок – из-за снижения спроса на углеводороды, связанного с распространением нового коронавируса.

Аналитики рынка, после сообщений о договорённостях ОПЕК+, предположили, что какой-либо рост котировок окажется недолгим, поскольку соглашение не дало инвесторам весомых оснований для оптимизма.