На въездах в Москву образовались пробки, в метро - очереди на вход

Продолжение: Собянин обвинил в коллапсе московского метро городскую полицию

В первый день действия пропускного режима в Москве на въездах в город образовались заторы, а на входах в метро – очереди. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", автомобили стоят в пробках практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и др.

Пассажиры жалуются на очереди в метро из-за проверки пропусков. На фотографиях, которые выкладывают пользователи социальных сетей, видно, что люди не соблюдают дистанции в полтора метра, которая необходима для снижения риска заражения коронавирусом. Некоторые пишут, что ожидание в очереди достигает 30-40 минут.

Московские таксисты должны будут проверять номера цифровых пропусков у пассажиров перед через приложение "Помощник Москвы".

В случае недействительного номера пропуска водитель должен отказать в поездке. Такси также могут остановить полицейские для проверки пропусков и паспортов у всех находящихся в машине.

Как водители будут проверять пассажиров, имеющих право передвигаться по городу без пропусков, в департаменте не уточнили.