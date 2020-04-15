На въездах в Москву образовались пробки, в метро - очереди на вход

Продолжение: Собянин обвинил в коллапсе московского метро городскую полицию
В первый день действия пропускного режима в Москве на въездах в город образовались заторы, а на входах в метро – очереди. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", автомобили стоят в пробках практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и др.
Пассажиры жалуются на очереди в метро из-за проверки пропусков. На фотографиях, которые выкладывают пользователи социальных сетей, видно, что люди не соблюдают дистанции в полтора метра, которая необходима для снижения риска заражения коронавирусом. Некоторые пишут, что ожидание в очереди достигает 30-40 минут.
Московские таксисты должны будут проверять номера цифровых пропусков у пассажиров перед через приложение "Помощник Москвы".
В случае недействительного номера пропуска водитель должен отказать в поездке. Такси также могут остановить полицейские для проверки пропусков и паспортов у всех находящихся в машине.
Как водители будут проверять пассажиров, имеющих право передвигаться по городу без пропусков, в департаменте не уточнили.
- С 15 апреля для поездок по городу и области нужно предъявлять специальные цифровые пропуска. Их оформление начали 13 апреля. Пропуска действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях (не более двух раз в неделю). По двум последним категориям срок действия пропуска составляет один день, для поездок на работу он действителен месяц.
- Для передвижения по городу пешком цифровой пропуск не требуется. Пропуск, который был получен на территории Москвы, также действует в Московской области.
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