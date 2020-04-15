В Администрации президента хотят "наказать пару СМИ" за фейки о COVID-19

В Администрации президента России предложили "показательно" применить закон о распространении фейковых новостей против "пары нескольких блогеров", СМИ и "деанонимизировать пару популярных телеграм-каналов". Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на центр "Досье", в распоряжении которого оказался текст аналитической записки из АП.

Наказывать СМИ и блогеров предполагается за "кликбейт" и при этом подробно рассказывать, за что именно было заведено дело. Согласно тексту документа, государство хочет активнее заняться борьбой с фейками. В записке говорится, что "поляна оккупирована представителями оппозиции". Повестку планируется перехватить с помощью выпуска новой телевизионной передачи.

В конце марта радиостанция "Эхо Москвы" была вынуждена удалить запись одного из эфиров по требованию Роскомнадзора. В одном из выпусков программы "Особое мнение" гость передачи политолог Валерий Соловей рассказал, что, по его информации, российские власти скрывают настоящие цифры о смертности от коронавируса. Он утверждал, что в России от заболевания уже умерли 1600 человек. Соловей сравнил ситуацию с информацией о распространении коронавируса в России с аварией в Чернобыле и наводнением в Крымске.

На учредителя интернет-издания "Говорит Магадан" Татьяну Брайс завели административное дело за публикацию фейковой новости. Журналист рассказала, что её попросили удалить историю о смерти от пневмонии жителя сибирского региона. Наличие коронавируса у него не подтвердилось, о чем было указано в материале.

В начале апреля в Санкт-Петербурге на активистку Анну Шушпанову завели первое в России уголовное дело о распространении фейковой информации о коронавирусе. В ее доме сотрудники Следственного комитета провели обыск. По словам её родственников, дело возбуждено из-за поста, который активистка разместила в группе "Сестрорецкий актив" 2 апреля. В нём содержалась информация о том, что в местной поликлинике у больного якобы был обнаружен коронавирус с неярко выраженными симптомами, но его отправили домой. Позже Следственный комитет завёл ещё три уголовных дела за фейки о коронавирусе.

Год назад президент России Владимир Путин подписал законы о запрете распространения фейковых новостей и оскорбления представителей власти в СМИ и интернете. Они предполагают штрафы до полумиллиона рублей – для юридических лиц.