Племянник главы ФСБ сократил свою долю в мусорном полигоне "Ядрово"

Бизнесмен Дмитрий Бортников, которого СМИ называют племянником главы ФСБ, уменьшил свою долю в мусорном бизнесе. До февраля этого года ему принадлежал 51 процент компании "Весна", которая владеет мусорным полигоном "Ядрово" в Подмосковье". Сейчас Бортников владеет 20 процентами. Об этом сообщают "Открытые медиа".

В январе этого года с полигона "Ядрово" были сняты аресты, наложенные из-за экологических нарушений. В марте 2018 года на свалке произошли выбросы газа. После этого в подмосковном Волоколамске, который находится неподалёку от мусорного полигона, в больницу попали десятки людей с отравлением. Это вызвало большой общественный резонанс. В Волколамске прошли митинги с требованием закрыть свалку.

Собеседник "Открытых медиа" предполагает, что Бортников мог войти в бизнес, чтобы с помощью административного ресурса помочь партнёрам, а затем продать свою долю. Уголовное дело, которое было заведено после выбросов газа, не закрыто, но подвижек по нему нет. Бизнесмен или его представители пока никак не прокомментировали информацию "Открытых медиа".

В 2018 году в Подмосковье регулярно проходили протесты против мусорных полигонов. На них выходили тысячи человек. После этого Генеральная прокуратура провела четыре масштабные проверки мусорных полигонов в России и обнаружила 250 тысяч нарушений. Тогда заместитель генпрокурора Александр Буксман констатировал, что в России сложилась крайне сложная ситуация с хранением и переработкой мусора. Токсичные отходы, содержащиеся на полигонах, угрожают жизни и здоровью 17 миллионов человек.