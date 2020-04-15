"Новая газета" по требованию властей заблокировала статью о Чечне

"Новая газета" по требованию Роскомнадзора заблокировала статью о коронавирусе в Чечне.

Об этом сообщил главный редактор издания Дмитрий Муратов. Он не исключил, что после получения разъяснений от прокуратуры по поводу материала спецкорра Елены Милашиной газета обжалует решение.

Пока же, как сказал Муратов "Интерфаксу", "в подарок своим читателям" издание оставляет на сайте комментарий главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу удалённой статьи.

Ранее в среду редакция сообщила, что Генрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью "Смерть от коронавируса – меньшее зло". В документе, которые есть в распоряжении "Новой", говорится, что в материале Милашиной от 12 апреля прокуратура нашла "недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угрозу общественной безопасности".

Что именно в статье трактуется как фейкньюс в письме не указано, отмечают в "Новой".

Как напомнили в редакции, в статье Елены Милашиной говорится о том, что врачам в Чечне не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Вскоре после публикации с критикой "Новой газеты" выступил Рамзан Кадыров. Он назвал информацию о проблемах в регионе "чушью", заявил, что газету якобы курирует ФСБ, а также публично угрожал журналистке.