Канцлер Германии объявила об отмене ряда карантинных мер

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала постепенное ослабление карантинных мер, введённых в попытке сдержать коронавирус.

Начиная со следующей недели, как сказала Меркель, могут возобновить работу магазины площадью до 800 квадратных метров. Независимо от размера, могут открыться автосалоны, книжные и веломагазины, разрешается работа музеев, библиотек и архивов, зоопарков и ботанических садов, передаёт "Немецкая волна".

Но большинство ограничений на социальные контакты сохранятся по меньшей мере до 3 мая. Меркель также рекомендовала носить защитные маски в общественных местах. Канцлер подчеркнула, что благодаря строгим мерам удалось добиться хрупкого промежуточного успеха и теперь необходимо его сохранить.

С 4 мая в Германии могут возобновить работу школы, парикмахерские, но крупные общественные мероприятия, религиозные службы будут невозможны до конца августа. Бары, кафе, рестораны, кинозалы и музыкальные площадки тоже пока останутся закрытыми.

В Германии на сегодняшний день зарегистрировано примерно 127 с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом и более 3200 смертей от COVID-19.

Ранее о снятии некоторых карантинных ограничений объявили еще несколько европейских стран. В Дании со вторника открылись школы и некоторые детские сады. В Испании возобновились строительные работы. В Австрии заработали небольшие магазины, и с 1 мая можно будет заниматься некоторыми видами спорта на открытом воздухе. В ряде регионов Италии, где до недавнего времени был самый высокий уровень смертности в мире от коронавируса, заработали книжные магазины и магазины одежды для детей.

Во Франции строгие карантинные меры продлены до 11 мая. В Бельгии они сохранятся по меньшей мере до 3 мая.