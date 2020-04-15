Проверку цифровых пропусков в Москве сделают автоматической

Проверка электронных пропусков в московском городском транспорте полностью переводится в автоматический режим. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского транспорта.

Там отметили, что новую систему проработали по поручению мэра Сергея Собянина, чтобы избежать нарушений социальной дистанции, исключить личный фактор, а также для усиления контроля за наличием пропусков.

Далее для проверок власти намерены использовать карту «Тройка» или социальную карту. То же самое касается подмосковной карты «Стрелка», отмечает издание «Медуза».

Вводить автоматический режим планируют поэтапно, подробную инструкцию обещают представить 16 апреля. До ввода новой системы проверки в общественном транспорте будут проводить не полицейские, а контролеры, уточнили в департаменте.

В среду, 15-го апреля, в Москве начали действовать цифровые пропуска для поездок общественным или личным транспортом. Это одна из мер, введённых, чтобы сдержать коронавирус. В результате на въездах в город из-за полицейских проверок образовались заторы, на входах в метро – длинные очереди.

Позднее мэр Собянин обвинил в ситуации с очередями и пробками городское управление МВД.