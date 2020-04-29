Лицом к событию. Путин дал поручения вместо денег?

По данным Левада-центра 46% россиян одобряют меры президента и правительства против эпидемии коронавируса. 48% им недовольны: 30% считают их недостаточными, 18% — избыточными. Каковы месячные результаты борьбы властей с эпидемией? Обсуждают председатель партии "Гражданская инициатива" экономист Андрей Нечаев и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"). Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30585181.html
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