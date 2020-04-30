Президент дал поручения вместо денег?

Карантинная отсидка продлена Путиным до 12 мая. Президент дал полномочия губернаторам: снимать или вводить новые ограничения будут они. Непонятно как и когда? Помощи бизнесу пока нет. Прямых выплат гражданам, как предлагает Навальный, тоже нет. Власти продолжают ужесточать цифровые режимы контроля. Статистика роста заболеваемости коронавирусом не утешает. Цена на нефть дошла до уровней, критических для российского бюджета. Но на 9 мая в Москве назначены салют и авиационный парад, а в Петербурге еще и военно-морской. Власти верят в возможность успешно для себя провести голосование по Конституции и региональные выборы осенью.

По данным Левада-центра 46% россиян одобряют меры президента и правительства против эпидемии коронавируса. 48% им недовольны: 30% считают их недостаточными, 18% — избыточными.

Каковы месячные результаты борьбы властей с эпидемией? Обсуждают председатель партии "Гражданская инициатива" экономист Андрей Нечаев и депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия").

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 30 апреля в 19:05