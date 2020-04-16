Минобороны сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих

В Тюменском высшем военном инженерном училище 14 военнослужащих и один гражданский сотрудник заразились коронавирусом, сообщили в Минобороны. "В Тюменском высшем военном инженерном командном училище в ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат", — говорится в заявлении ведомства.

О том, что в российской армии выявили как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщал "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта. Согласно материалам, которые Минобороны направило в правительство, COVID-19 нашли у прапорщика 1994 рождения (лечится на дому), полковника (находится в больнице в Коммунарке) и у мичмана Северного флота (находится в больнице).

С ними контактировали более 60 военнослужащих, а с другими носителями вируса — свыше 130 солдат. Всех их изолировали, но инфекции у них не нашли. При этом Минобороны подготовилось к большему числу заразившихся, отмечало издание. В военно-медицинских организациях было развернуто более 4,8 тыс. инфекционных коек, а к приему больных подготовили 32 госпиталя.

Минобороны после публикации газеты сообщало, что "эпидемиологическая обстановка в Вооруженных силах остается стабильной и полностью контролируемой". Несмотря на распространение коронавируса, власти решили не переносить начало весеннего призыва. Он стартовал 1 апреля и до 15 июля в российскую армию должны призвать 135 тысяч человек.