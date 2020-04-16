Обвиняемый в госизмене генерал СБУ готовил покушение на Авакова

Обвиняемый Киевом в государственной измене генерал Службы безопасности Украины Антон Шайтанов планировал покушение на главу МВД Арсена Авакова, утверждает заместитель министра.

По словам Антона Геращенко, Аваков сам подтвердил ему эту информацию, сославшись на данные СБУ и её оперативные каналы. Замминистра добавил, что это было бы уже не первое покушение на Авакова.

Говоря о том, что ему известно о спецоперации по задержанию Шайтанова, Геращенко сказал, что европейские и американские коллеги предупредили Службу безопасности Украины о его «странных связях и контактах с российскими разведчиками" во время служебных командировок. После этого, по словам замминистра внутренних дел, Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

Суд в Киеве арестовал генерал-майора Антона Шайтанова на два месяца – до 14 июня. Генерал был задержан 14 апреля сотрудниками контрразведки СБУ. Помимо госизмены его подозревают в совершении терактов, а также в планировании убийства добровольца Адама Осмаева, который воевал в Донбассе на стороне Украины и которого российские власти обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина.

Глава СБУ Иван Баканов назвал задержание Шайтанова важнейшим разоблачением службы за всю историю независимости Украины.

На следующий день, 15 апреля, ФСБ заявила о задержании на территории аннексированного Крыма новых «украинских шпионов». По данным российской спецслужбы, в состав агентурной группы входил гражданин Украины, работающий на военную разведку страны, и российская военнослужащая. А курировал группу "начальник подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне, полковник Олег Ахмедов".