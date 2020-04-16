Великобритания продлила карантин еще на три недели

В Великобритании общенациональный карантин, введённый ранее из-за коронавируса, решено продлить еще на три недели.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок не исключил, что если ограничения снять слишком рано, то это может привести к резкому ухудшению ситуации. Глава внешнеполитического ведомства страны Доминик Рааб заявил, что ослабление мер нанесёт вред как здоровью граждан, так и национальной экономике.

Всего с начала эпидемии в Великобритании выявлено более 103 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 13 тысяч человек.

Среди инфицированных COVID-19 оказался и британский премьер Борис Джонсон, который в связи с болезнью на время передал премьерские полномочия министру Раабу. Джонсон несколько дней провел в лондонской больнице Святого Фомы, откуда был выписан в конце прошлой недели.

О послаблении мер изоляции, введенных из-за коронавируса, до этого объявили несколько стран Европы, в том числе Австрия, Дания, Германия. Но власти подчеркивают, что об отмене большинства ограничений речи пока не идёт, и что необходимо сохранять бдительность и соблюдать рекомендации врачей, чтобы не допустить нового ухудшения ситуации.

Число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет, по последним данным, более 2-х миллионов 160 тысяч человек. Умерли более 144 тысяч. Самая тяжелая ситуация – в США, Испании, Италии, Франции и Германии. Великобритания по уровню заболеваемости на шестом месте.