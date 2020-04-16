Красноярский школьник задержан по делу о подготовке теракта

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился информировать его о ходе следствия по делу подростка из Красноярска.

Ранее в четверг Центр общественных связей ФСБ заявил о предотвращении силовиками теракта, который готовил 14-летний подросток.

По предварительной версии, в январе он решил устроить теракт в своей школе с использованием самодельных бомб и обреза. Инструкцию по изготовлению взрывных устройств он, как отмечается, нашел в интернете. На территории частного дома, в котором жил школьник, оперативники нашли обрез 16 калибра, два десятка патронов и четыре самодельные бомбы.

Нападение, по данным следствия, ученик планировал совершить в апреле. О мотивах ничего не сообщается. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по трём статьям – подготовка к теракту, обучение для террористической деятельности и изготовление взрывного устройства. Подросток задержан.