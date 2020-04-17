Дональд Трамп и губернаторы. Кто будет "открывать" Америку

Президент Трамп очень хотел бы как можно быстрее снять карантин, но губернаторы намерены делать это по собственному усмотрению.

В начале этой недели губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил долгожданную новость: в борьбе с пандемией коронавируса произошел перелом, положение стабилизировалось. Задачей карантина и других санитарных предписаний было, как выражаются американские эксперты, "сплющить кривую", то есть добиться, чтобы кривая заражения и смертей перестала ползти вверх. Положение в городе Нью-Йорк остается крайне серьезным. Ежедневно коронавирус диагностируется в среднем у 2000 человек, каждый день умирают сотни. Но это число не растет стремительно, как прежде, а остается на том же уровне.

В тот же день президент Трамп заявил о своем намерении "открыть страну", как он выражается, то есть снять карантин если не со всей Америки, то с отдельных штатов, к 1 мая. "Более 20 штатов, – сказал он, – в особенно хорошем положении, и мы полагаем, что сможем открыть их довольно быстро, а за ними последуют остальные".

Однако у журналистов президентского пула возникло сомнение: имеет ли право президент отменить карантин, если губернаторы штатов не хотят этого?

– Г-н президент, какое положение Конституции дает президенту власть открывать или закрывать экономики штатов?

– Множество положений. Мы предоставим вам юридическую справку, если хотите.

– С нетерпением будем ждать. Ну а если вы скажете, например, Калифорнии или Нью-Йорку "открывайтесь", а они не откроются, что вы тогда сделаете?

– Думаю, все хотят открыться. Такое, видимо, может случиться, но не думаю, что случится.

– Но ведь это штаты закрывали, школы, рестораны и бары...

– Это потому что я позволил. Если бы я захотел, я бы отменил их решение... Все очень просто: президент Соединенных Штатов имеет полномочия делать то, на что имеет полномочия, а они очень мощные. Решения принимает президент Соединенных Штатов.

Позднее на том же брифинге Дональд Трамп заявил, что у президента "абсолютные полномочия".

Однако это не так. Федеральная власть создана штатами. Они делегировали федеральному правительству специально перечисленные права – право собирать подоходный налог, чеканить звонкую монету, оборону и внешнюю политику. Все, что не упомянуто в этом перечне, – компетенция штатов. Так сказано в 10-й поправке к Конституции США.

Об этом в тот же день напомнил президенту губернатор Куомо.

– Если президент Трамп прикажет открыть Нью-Йорк такого-то числа, что вы сделаете?

– Если он прикажет мне открыть так, что это поставит под угрозу здоровье жителей штата, я не сделаю этого. И у нас возникнет конституционный спор между штатом и федеральным правительством, он будет решаться в судебном порядке, и это будет худшее, что он может сделать в этот момент.

Эндрю Куомо – демократ, а президент – республиканец. Сторонники президента усмотрели в этом неповиновении политическое противостояние. Один из этих сторонников – радиокомментатор Раш Лимбо, которого Трамп недавно удостоил высшей государственной награды для гражданских лиц – Президентской Медали свободы.

Мне подозрителен всякий, кто не хочет, чтобы экономика открылась снова. Это должно быть целью номер один для каждого, включая медиков. Даже если это только желание, мы должны желать этого. Когда я вижу людей, которых это не интересует, я ничего не могу с собой поделать – они мне подозрительны. Это должно быть преобладающим желанием каждого. Мы разрушаем экономику! Каждый день, когда она не работает, она разрушается. Каждый день. Мы причиняем это самим себе.

Однако с аналогичными комментариями выступили и губернаторы-республиканцы, а также члены Конгресса от Республиканской партии. И дело здесь не только в ревности к своим конституционным полномочиям. Они убеждены, что преждевременная отмена карантина может обернуться новой волной пандемии. К тому же экономике ничего нельзя приказать. Она зависит от потребителя. Ресторан или спортивную арену открыть можно, но пойдут ли туда люди? По мнению Трампа, люди засиделись в карантине и заполнят общественные места, как только эти места откроются. Но опыт говорит другое. В 2011 году коммерческие авиалинии не работали всего два дня, 11 и 12 сентября, но сентябрьский пассажиропоток оказался вдвое меньшим, чем в августе. Америке предстоит долгий период возвращения к прежнему образу жизни, если он вообще останется прежним.

Вот мнение колумниста New York Times Пола Кругмана – лауреата Нобелевской премии по экономике.

– Вы слышали, что сказал президент: "Я должен принять решение и надеюсь, что с Божьей помощью оно будет правильным". Что вы думаете – какое решение будет правильным в отношении открытия страны к нормальной экономике?

– Вполне очевидно, что для этого потребуется много времени. Эпидемиологи, а именно к ним надо сейчас прислушиваться, говорят, что у нас все еще слишком много инфицированных людей, переносчиков вируса. Слишком много, чтобы можно было говорить о скором открытии экономики. Если мы сделаем это, мы очень быстро вернемся на более высокий уровень. Нам удалось сплющить кривую, но кривая все еще слишком высока. Нужно добиться, чтобы она пошла на спад, прежде чем можно будет говорить о возвращении к нормальной деловой активности.

Послушав мнения губернаторов, президент написал в твиттере:

Скажите губернаторам-демократам, что один из моих любимых фильмов – "Бунт на "Баунти". Старый добрый бунт, на который занятно посмотреть в кино, особенно когда мятежникам так много нужно от капитана. Это так легко!

"Бунт на "Баунти" – фильм о мятеже против капитана на британском корабле "Баунти" в 1789 году. Президент напоминает своей репликой, что губернаторы требовали от него медицинского оборудования, а теперь отказываются подчиняться. В фильме мятежники высадили капитана в шлюпку, и он чудом спасся.