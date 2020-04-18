Роспотребнадзор ответил Лукашенко на критику тестов на COVID-19

Российские тесты для определения коронавируса, переданные Минску, по многим параметрам превосходят зарубежные аналоги. Об этом заявил Роспотребнадзор в ответ на критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ранее он заявил, что тест-системы российского научного центра "Вектор" дают всего 30 процентов точных результатов.

Роспотребнадзор уточнил, что российские тесты способны определить даже бессимптомных носителей. "Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями ", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

С февраля Россия поставила Белоруссии 14 тысяч тест-систем для выявления COVID-19. Роспотребнадзор подчеркнул, что первые случаи заболевания в республике были выявлены именно с помощью российских разработок.

Александр Лукашенко долгое время отрицал распространения коронавируса нового типа в Белоруссии и, в частности, называл лучшим средством от болезни работу в поле. Белорусский лидер также критиковал изоляцию граждан как меру против распространения инфекции.

Всемирная организация здравоохранения обратилась к властям Белоруссии с призывом приготовиться к неблагоприятному развитию ситуации с эпидемией коронавируса, поскольку она перешла в опасную фазу. Министерство здравоохранения в ответ заявило, что карантинные меры не приведут к ликвидации заболевания.

На сегодняшний день в Белоруссии выявлено более четырёх с половиной тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 42 пациента. Проведено более 85 тысяч тестов.