Пасха в условиях эпидемии. Что происходило в храмах в ночь на воскресенье

Православные христиане отмечают главный церковный праздник – Пасху. Она в этом году выпала на самый разгар эпидемии коронавируса в России. И пасхальные службы в большинстве российских храмов прошли за закрытыми дверями.

По традиции главная Пасхальная служба Русской православной церкви состоялась в храме Христа Спасителя. Также традиционно ее совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В предыдущие годы главный храм РПЦ в пасхальную ночь был переполнен, а на праздничную службу приезжали первые лица страны и Москвы – президент Владимир Путин, тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр столицы Сергей Собянин. В этом же году из-за объявленного в Москве режима обязательной самоизоляции служба прошла без прихожан. Это отметил в своем обращении к верующим патриарх Кирилл. Глава РПЦ подчеркнул: обычно он обращается на фоне "некого шума от большого количества людей, которые собрались в храме и ждут богослужения", однако сегодня он это делает в полной тишине, потому что храм пуст.

Еще вечером в пятницу вокруг храма Христа Спасителя стояли многочисленные металлические ограждения – обычно они используются в том числе для разделения людских потоков. Но на службе присутствовали несколько десятков человек – священнослужители, монахи, а также некоторые люди в штатском – по всей видимости, сотрудники службы безопасности.

Необычным в эту ночь был и торжественный крестный ход. Он прошел не вокруг храма на улице, а внутри.

Однако не во всех храмах РПЦ было безлюдно в эту пасхальную ночь. Например, на трансляции в аккаунте инстаграма Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде было видно и слышно, что помимо священнослужителей на службе присутствуют несколько десятков мирян.

Стоит отметить, что, закрывать или нет храмы на Страстную неделю и саму Пасху, РПЦ и российские светские власти не могли решить практически до самого последнего момента. Еще за неделю до православной Пасхи, когда верующие в России отмечали Вербное воскресенье, храмы по всей стране были полны людей.

Это вызвало критику в социальных сетях, что, с одной стороны, все ужесточения карантина списывают на любителей шашлыков, а с другой – власти словно закрывают глаза на верующих.

В итоге с прошлого понедельника, 13 апреля, в Москве действует предписание главного государственного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в котором, в частности, требуется "обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Патриархии по городу Москве, за исключением священнослужителей, лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Все это привело к тому, что в Великую субботу, когда по традиции верующие уже с раннего утра приходят в храмы, чтобы освятить куличи и пасхальные яйца, в московских храмах не было никого. Некоторые были просто закрыты. Около других даже дежурили полицейские.

Настоятель московского храма святых Космы и Дамиана в Шубине отец Александр (Борисов) убежден, что сейчас верующие должны подчиниться и сложившейся ситуации, и воле патриарха. "У всех по-разному понимание очень многих вещей, в том числе, казалось бы, такой простой и ясной вещи, что когда есть эпидемия, то надо все-таки остерегаться и не искушать Господа". Отец Александр добавляет, что среди его прихожан никто не возмущался решению закрыть храм, потому что люди доверяют и своему священнику, и патриарху. Сейчас все службы из храма святых Космы и Дамиана в Шубине транслируются онлайн. И отец Александр признает, что недостатка в зрителях нет.

Отношение к разразившейся эпидемии коронавируса в Русской православной церкви до боли напоминает ситуацию в России светской. Патриарх Кирилл вслед за президентом Владимиром Путиным не дал никаких четких указаний, как вести себя в новой реальности.

Да, глава РПЦ призвал верующих в Страстную неделю и на Пасху молиться дома, а его викарий (то есть помощник патриарха и один из первых лиц в иерархии РПЦ), митрополит Воскресенский Дионисий, обязал московских священников и вовсе закрыть храмы и проводить службы без прихожан. Однако призыв патриарха Кирилла даже в церковной среде восприняли по-разному.

Широко по сети разошлась запись проповеди епископа Каменского и Камышловского Мефодия на Вербное воскресенье. Священник с неудовольствием констатировал, что в храме слишком пусто и что не надо бояться смерти, потому что все равно люди все умрут.

В результате в регионах закрывать храмы своими предписаниями пришлось или местным санитарным врачам, или губернаторам.

Религиовед Сергей Чапнин считает, что сложившийся кризис вытекает из довольно непоследовательной позиции руководства церкви в самом начале эпидемии, когда сначала патриарх Кирилл пытался бороться против закрытия храмов и только спустя какое-то время начал призывать мирян воздержаться от посещения церкви.

– Церковь оказалась застигнута врасплох решением и советом патриарха воздержаться от посещения храмов. Если мы посмотрим на отношение Русской православной церкви к проблеме карантина, самоизоляции, самодисциплины в условиях пандемии, то мы увидим, что позиция церкви довольно непоследовательная. И это разительно отличается от поведения церкви в большинстве других стран. Там, где власти ввели карантин, там практически сразу были закрыты храмы всех конфессий. Все дружно признали авторитет государственной власти в принятии решений, связанных с безопасностью, жизнью граждан. Ни у кого вопросов не возникло, что, если государство советует уйти на жесткий карантин, это касается всех и вся.

Это поразительная история, когда с точки зрения здравого смысла, общественного блага, безопасности, казалось бы, можно было с первого раза услышать эти призывы и остаться дома. Но нет. Люди идут в храмы – потому что я так хочу, я так привык, потому что мне там хорошо.

Чапнин отмечает, что, как и Путин, патриарх Кирилл фактически самоустранился от принятия решений и снял с себя ответственность за эти решения. По мнению религиоведа, такая непоследовательность привела также к тому, что среди самих священников, а также монахов уже оказалось очень много заболевших новой коронавирусной инфекцией. Чапнин приводит цифры, что только в Москве 18 больных священников. В околоцерковных телеграм-каналах появляется информация, что коронавирус подтвержден даже среди приближенных патриарха, хотя официально об этом не сообщается.

Настоящая трагедия происходит сейчас в Киево-Печерской лавре, которая до сих пор подчиняется Московскому патриархату. Лавра стала одним из эпицентров распространения коронавируса в Киеве. Ее настоятель владыка Павел ранее публично отрицал опасность новой болезни и призывал прихожан "ходить в храмы и молиться". Сейчас сам он находится в больнице, как минимум у 90 монахов – COVID-19.

Фигурант "московского дела" Алексей Миняйло сам служил алтарником в храме Святой Татьяны при МГУ. Он считает, что сейчас мы наблюдаем очень важный момент в эволюции христианства, когда верующие словно переизобретают свою церковную жизнь без походов в храм.

– Есть такое понятие, как системообразующая деятельность комьюнити. В церковном комьюнити такая базовая деятельность – это ходить в храм. Когда люди приходят к священникам с проблемами, в 90% случаев им говорят: "Вы почаще ходите в храм". Но вопрос в первую очередь не в физическом присутствии человека в храме, потому что подавляющее большинство людей, которые приходят в храм, даже не понимают, что происходит на божественной литургии. В этом смысле системообразующая деятельность сейчас под очень большой угрозой, потому что люди фактически начинают переизобретать свою церковную жизнь без храма.

Я для себя принял решение, что я не буду ходить. Я не столько боюсь заразиться, сколько не хочу выступать разносчиком заразы. А позитивных ожиданий от церковного руководства у меня, честно говоря, давно уже нет. Я и не ожидал, что они будут здраво себя вести.

В результате, по мнению Миняйло, все придет к тому, что появятся emergent church – новые церковные практики, больше похожие на то, что было в первые века христианства.

Согласен с такой позицией и Дмитрий Цорионов, больше известный как Энтео. Бывший радикал в вопросах веры и религии, Дмитрий считает, что сейчас важнее здоровье и безопасность верующих, чем личное присутствие на пасхальной службе.

– Мы не имеем права идти к Богу по трупам наших ближних. В этом нет любви. В этом нет христианства. Нет и быть не может. Давайте останемся дома. И проведем эту Пасху со своими родными. Ее никто у нас не отнимет. Пасха не локализована в каком-нибудь пространстве. Она везде. Она в каждом атоме мироздания, – считает Цорионов.