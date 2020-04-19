Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

Пасха в условиях эпидемии. Что происходило в храмах в ночь на воскресенье

Патриарх Кирилл в преддверии Пасхи

Православные христиане отмечают главный церковный праздник – Пасху. Она в этом году выпала на самый разгар эпидемии коронавируса в России. И пасхальные службы в большинстве российских храмов прошли за закрытыми дверями.

По традиции главная Пасхальная служба Русской православной церкви состоялась в храме Христа Спасителя. Также традиционно ее совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В предыдущие годы главный храм РПЦ в пасхальную ночь был переполнен, а на праздничную службу приезжали первые лица страны и Москвы – президент Владимир Путин, тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр столицы Сергей Собянин. В этом же году из-за объявленного в Москве режима обязательной самоизоляции служба прошла без прихожан. Это отметил в своем обращении к верующим патриарх Кирилл. Глава РПЦ подчеркнул: обычно он обращается на фоне "некого шума от большого количества людей, которые собрались в храме и ждут богослужения", однако сегодня он это делает в полной тишине, потому что храм пуст.

Еще вечером в пятницу вокруг храма Христа Спасителя стояли многочисленные металлические ограждения – обычно они используются в том числе для разделения людских потоков. Но на службе присутствовали несколько десятков человек – священнослужители, монахи, а также некоторые люди в штатском – по всей видимости, сотрудники службы безопасности.

Необычным в эту ночь был и торжественный крестный ход. Он прошел не вокруг храма на улице, а внутри.

Однако не во всех храмах РПЦ было безлюдно в эту пасхальную ночь. Например, на трансляции в аккаунте инстаграма Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде было видно и слышно, что помимо священнослужителей на службе присутствуют несколько десятков мирян.

Скриншот прямой трансляции Пасхальной службы в аккаунте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Скриншот прямой трансляции Пасхальной службы в аккаунте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Стоит отметить, что, закрывать или нет храмы на Страстную неделю и саму Пасху, РПЦ и российские светские власти не могли решить практически до самого последнего момента. Еще за неделю до православной Пасхи, когда верующие в России отмечали Вербное воскресенье, храмы по всей стране были полны людей.

Это вызвало критику в социальных сетях, что, с одной стороны, все ужесточения карантина списывают на любителей шашлыков, а с другой – власти словно закрывают глаза на верующих.

В итоге с прошлого понедельника, 13 апреля, в Москве действует предписание главного государственного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в котором, в частности, требуется "обеспечить временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), принадлежащих и (или) подведомственных Управлению Московской Патриархии по городу Москве, за исключением священнослужителей, лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Все это привело к тому, что в Великую субботу, когда по традиции верующие уже с раннего утра приходят в храмы, чтобы освятить куличи и пасхальные яйца, в московских храмах не было никого. Некоторые были просто закрыты. Около других даже дежурили полицейские.

Настоятель московского храма святых Космы и Дамиана в Шубине отец Александр (Борисов) убежден, что сейчас верующие должны подчиниться и сложившейся ситуации, и воле патриарха. "У всех по-разному понимание очень многих вещей, в том числе, казалось бы, такой простой и ясной вещи, что когда есть эпидемия, то надо все-таки остерегаться и не искушать Господа". Отец Александр добавляет, что среди его прихожан никто не возмущался решению закрыть храм, потому что люди доверяют и своему священнику, и патриарху. Сейчас все службы из храма святых Космы и Дамиана в Шубине транслируются онлайн. И отец Александр признает, что недостатка в зрителях нет.

Настоятель московского храма святых Космы и Дамиана в Шубине отец Александр Борисов
Настоятель московского храма святых Космы и Дамиана в Шубине отец Александр Борисов

Отношение к разразившейся эпидемии коронавируса в Русской православной церкви до боли напоминает ситуацию в России светской. Патриарх Кирилл вслед за президентом Владимиром Путиным не дал никаких четких указаний, как вести себя в новой реальности.

Да, глава РПЦ призвал верующих в Страстную неделю и на Пасху молиться дома, а его викарий (то есть помощник патриарха и один из первых лиц в иерархии РПЦ), митрополит Воскресенский Дионисий, обязал московских священников и вовсе закрыть храмы и проводить службы без прихожан. Однако призыв патриарха Кирилла даже в церковной среде восприняли по-разному.

Широко по сети разошлась запись проповеди епископа Каменского и Камышловского Мефодия на Вербное воскресенье. Священник с неудовольствием констатировал, что в храме слишком пусто и что не надо бояться смерти, потому что все равно люди все умрут.

В результате в регионах закрывать храмы своими предписаниями пришлось или местным санитарным врачам, или губернаторам.

Религиовед, журналист Сергей Чапнин
Религиовед, журналист Сергей Чапнин

Религиовед Сергей Чапнин считает, что сложившийся кризис вытекает из довольно непоследовательной позиции руководства церкви в самом начале эпидемии, когда сначала патриарх Кирилл пытался бороться против закрытия храмов и только спустя какое-то время начал призывать мирян воздержаться от посещения церкви.

– Церковь оказалась застигнута врасплох решением и советом патриарха воздержаться от посещения храмов. Если мы посмотрим на отношение Русской православной церкви к проблеме карантина, самоизоляции, самодисциплины в условиях пандемии, то мы увидим, что позиция церкви довольно непоследовательная. И это разительно отличается от поведения церкви в большинстве других стран. Там, где власти ввели карантин, там практически сразу были закрыты храмы всех конфессий. Все дружно признали авторитет государственной власти в принятии решений, связанных с безопасностью, жизнью граждан. Ни у кого вопросов не возникло, что, если государство советует уйти на жесткий карантин, это касается всех и вся.

Это поразительная история, когда с точки зрения здравого смысла, общественного блага, безопасности, казалось бы, можно было с первого раза услышать эти призывы и остаться дома. Но нет. Люди идут в храмы – потому что я так хочу, я так привык, потому что мне там хорошо.

Чапнин отмечает, что, как и Путин, патриарх Кирилл фактически самоустранился от принятия решений и снял с себя ответственность за эти решения. По мнению религиоведа, такая непоследовательность привела также к тому, что среди самих священников, а также монахов уже оказалось очень много заболевших новой коронавирусной инфекцией. Чапнин приводит цифры, что только в Москве 18 больных священников. В околоцерковных телеграм-каналах появляется информация, что коронавирус подтвержден даже среди приближенных патриарха, хотя официально об этом не сообщается.

Настоящая трагедия происходит сейчас в Киево-Печерской лавре, которая до сих пор подчиняется Московскому патриархату. Лавра стала одним из эпицентров распространения коронавируса в Киеве. Ее настоятель владыка Павел ранее публично отрицал опасность новой болезни и призывал прихожан "ходить в храмы и молиться". Сейчас сам он находится в больнице, как минимум у 90 монахов – COVID-19.

Фигурант "московского дела" Алексей Миняйло сам служил алтарником в храме Святой Татьяны при МГУ. Он считает, что сейчас мы наблюдаем очень важный момент в эволюции христианства, когда верующие словно переизобретают свою церковную жизнь без походов в храм.

Алексей Миняйло
Алексей Миняйло

– Есть такое понятие, как системообразующая деятельность комьюнити. В церковном комьюнити такая базовая деятельность – это ходить в храм. Когда люди приходят к священникам с проблемами, в 90% случаев им говорят: "Вы почаще ходите в храм". Но вопрос в первую очередь не в физическом присутствии человека в храме, потому что подавляющее большинство людей, которые приходят в храм, даже не понимают, что происходит на божественной литургии. В этом смысле системообразующая деятельность сейчас под очень большой угрозой, потому что люди фактически начинают переизобретать свою церковную жизнь без храма.

Я для себя принял решение, что я не буду ходить. Я не столько боюсь заразиться, сколько не хочу выступать разносчиком заразы. А позитивных ожиданий от церковного руководства у меня, честно говоря, давно уже нет. Я и не ожидал, что они будут здраво себя вести.

В результате, по мнению Миняйло, все придет к тому, что появятся emergent church – новые церковные практики, больше похожие на то, что было в первые века христианства.

Согласен с такой позицией и Дмитрий Цорионов, больше известный как Энтео. Бывший радикал в вопросах веры и религии, Дмитрий считает, что сейчас важнее здоровье и безопасность верующих, чем личное присутствие на пасхальной службе.

– Мы не имеем права идти к Богу по трупам наших ближних. В этом нет любви. В этом нет христианства. Нет и быть не может. Давайте останемся дома. И проведем эту Пасху со своими родными. Ее никто у нас не отнимет. Пасха не локализована в каком-нибудь пространстве. Она везде. Она в каждом атоме мироздания, – считает Цорионов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG